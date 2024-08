Niklas Süle parle de santé mentale après "La saison des caca"

Huit kilos en moins, en meilleure forme et mentalement plus fort : Niklas Süle repart de zéro à Borussia Dortmund. Le défenseur central parle ouvertement de ses problèmes de motivation et de son soutien psychologique. Et il est d'accord avec le sélectionneur de la Mannschaft, Julian Nagelsmann, qui ne l'a pas appelé pour l'Euro à domicile.

Le footballeur Niklas Süle parle ouvertement de ses problèmes de motivation, de son soutien psychologique et de sa lutte pour la forme physique lors de ce qui a été "l'été le plus intense" de sa vie. "Je n'arrivais tout simplement pas à faire les choses correctement mentalement. J'en avais envie, mais je n'y arrivais pas", a déclaré le défenseur central de Borussia Dortmund à Sport1. "J'avais pris beaucoup de poids à cause de la saison précédente - c'est ainsi que Süle résume la situation - et je n'ai pas été appelé pour l'Euro allemand. 'Tout allait bien pour moi dans ma vie privée. Tout était parfait. J'ai alors eu de nombreuses conversations importantes et j'ai cherché de l'aide', y compris auprès d'un entraîneur mental.

Le sélectionneur de la Mannschaft, Julian Nagelsmann, a pris la bonne décision. "Je ne méritais pas d'être appelé", a souligné Süle : "La décision est tout à fait compréhensible, et il n'y a rien à redire." Maintenant, dit-il, il est "urgent" de retrouver la forme et de perdre au moins huit kilos - "après une année que je ne pourrais pas être plus mécontent, où je suis tombé loin de mes attentes".

"Je veux gagner le championnat"

Süle avait perdu sa place de titulaire à Dortmund : "Tout ce que je dois me reprocher." Après une conversation confidentielle avec la direction du BVB, il a tout "pris à cœur et y a travaillé". Il est revenu des vacances d'été visiblement plus mince. Le directeur sportif Sebastian Kehl avait déjà loué le défenseur lors du voyage en Asie au Thailand : "C'est déjà un message de revenir comme ça." Il a dit : "Nous avons eu de nombreuses discussions pendant et surtout après la dernière saison, et je pense qu'il a prouvé qu'il était prêt, qu'il voulait montrer ses performances et se battre pour sa place." Un Niklas Süle en forme serait un atout pour n'importe quelle équipe de pointe en Allemagne et en Europe. "Il a des capacités incroyables, je suis content de l'avoir."

Süle a également essayé un changement alimentaire pour "créer quelque chose comme un Niklas Süle 2.0". Maintenant, dit-il, il est mentalement dans une condition qu'il n'a pas connue depuis longtemps. "Je suis mentalement et physiquement dans une condition où je peux vraiment attaquer à nouveau." En conséquence, le joueur du BVB se fixe des objectifs élevés : "Je veux gagner le championnat."

