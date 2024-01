Nikki Reed décrit sa vie de fermière avec Ian Somerhalder

La star de "Twilight" et l'acteur de "Vampire Diaries", qui sont mariés depuis 2015, sont les parents d'une fille de 6 ans et d'un fils de 6 mois. La famille s'est installée dans une ferme à l'extérieur de Los Angeles il y a plus d'un an et partage des posts occasionnels avec des bottes de foin et les divers animaux dont ils s'occupent.

"Je suis un aspirant agriculteur, littéralement. J'aimerais pouvoir tout abandonner pour vivre dans la nature avec les animaux. Je suis en quelque sorte tiraillée entre deux mondes, celui d'une femme d'affaires très occupée et celui d'une personne qui souhaite vraiment se ménager des moments de tranquillité", a déclaré Mme Reed lors d'une récente interview accordée à New Beauty. "Les animaux et la nature sont ma paix. C'est là que je m'épanouis.

"En ce moment, élever des bébés est la chose la plus importante pour moi", a poursuivi Reed. Ian et moi avons un documentaire incroyable intitulé "Common Ground" qui est également d'une importance capitale.

Ce documentaire traite du système alimentaire américain et des pratiques agricoles "régénératrices".

"Laissez-moi vous dire que la vie est tellement occupée et tellement merveilleuse. Mais la vie est devenue incroyablement occupée, et elle ne semble pas près de ralentir", a poursuivi M. Reed, qui dirige également une marque de style de vie. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je dis "C'est l'année du ralentissement", les choses s'accélèrent ! Il y a tellement de choses qui sont si importantes en même temps, n'est-ce pas ?

Reed et Somerhalder semblent cependant apprécier.

"Pour moi, il s'agit de fusionner tous les mondes", a déclaré Reed à propos de ses passions professionnelles et personnelles. "Il y a de la place pour l'humain dans tout cela.

Source: edition.cnn.com