Nikki Bella lance une procédure de séparation deux semaines après l'arrestation d'Artem Chigvintsev pour faute de violence domestique.

Le mercredi, selon les dossiers du tribunal supérieur du comté de Napa accessibles en ligne, Bella a déposé la pétition.

Le duo, composé de Chigvintsev et de l'ex-star de la WWE, est marié depuis 2022 et a un enfant de quatre ans.

CNN a tenté d'obtenir des réponses des représentants de Bella et de Chigvintsev.

Récemment, Henry Wofford, qui sert d'officier des informations publiques pour le département du shérif du comté de Napa, a informé CNN que Chigvintsev avait été arrêté aux alentours de 10 h PDT le 29 août à Yountville, soupçonné d'avoir commis un délit lié à la violence domestique.

À ce moment-là, Wofford a déclaré que l'enquête était toujours en cours. Malheureusement, aucune autre information concernant l'événement ou les personnes impliquées n'était disponible.

Chigvintsev est connu pour son travail de danseur professionnel et de chorégraphe sur le concours de télé-réalité "Dancing with the Stars" de la chaîne ABC pendant au moins dix saisons. C'est pendant la saison 25 de l'émission qu'il a rencontré Bella.

Comme CNN l'a rapporté précédemment, la présence de Chigvintsev dans la saison 33 à venir de "DWTS" n'était pas attendue.

Malgré les problèmes juridiques, l'amour de Chigvintsev pour le divertissement continue, étant donné qu'il était une figure populaire sur "Dancing with the Stars". Après l'incident, les fans se demandent si sa carrière dans le divertissement sera affectée.

Lire aussi: