- "Nightmare": les joueurs de handball ratent l'or à la finale

Alfred Gislason a serré dans ses bras chacun de ses joueurs, mais l'entraîneur allemand n'a pas réussi à consoler ses joueurs déçus avec ce geste. Les joueurs allemands sont restés sur le terrain, le visage fermé, après avoir raté l'or olympique et ne parvenant pas à se réjouir de leur médaille d'argent.

Après des victoires sensationnelles contre les champions d'Europe français et l'équipe bogey espagnole, l'équipe allemande, dépassée, a perdu la finale à Lille contre les champions du monde danois et leur star, Mathias Gidsel, élu Meilleur handballeur du monde, sur le score de 26:39 (12:21). Cette défaite les a privés du titre suprême d'un autre côté, leur apparition aux Jeux olympiques a été remarquable.

"La déception est immense", a déclaré le capitaine Johannes Golla en interview avec ZDF. "Nous les avons laissés trop facilement s'en sortir et avons commis trop d'erreurs dès le départ. C'est très douloureux. Cela pourrait être notre pire match."

Le meneur de jeu Juri Knorr s'est senti dans un "cauchemar" et a admis : "Nous n'aurions pas dû nous présenter comme ça. Nous ne méritions pas une médaille d'or. C'est clair."

Défaite historique

Gislason a critiqué la performance défensive de son équipe mais a également reconnu : "Nous sommes de loin la plus jeune équipe et nous avons joué un grand tournoi." Cependant, la finale olympique est entrée dans les livres d'histoire comme la défaite la plus écrasante d'un finale olympique. L'équipe allemande a brisé ses rêves de médaille d'or avec une lamentable performance défensive, laissant le Danemark marquer à volonté.

Malgré la défaite amère en finale, Juri Knorr et ses coéquipiers ont décroché le plus grand succès de l'histoire de la Fédération allemande de handball, après la médaille d'argent aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004, le titre mondial à domicile en 2007 et la victoire en championnat d'Europe en 2016. Gagner l'argent avec la plus jeune équipe olympique de l'histoire donne à la fédération l'espoir d'un avenir glorieux, même si le match contre le Danemark a laissé une autre impression. "Nous avons definitely un avenir prometteur devant nous, mais nous avons encore beaucoup à apprendre", a déclaré Knorr, qui a été le meilleur marqueur allemand en finale avec six buts.

Dernier titre olympique allemand en 1980

Les Danois, menés par leur star Mathias Gidsel des Füchse de Berlin, ont confirmé leur domination dans le handball mondial en remportant leur deuxième or olympique après 2016 à Rio. Avec les titres mondiaux suivants en 2019, 2021 et 2023, ils ont remporté cinq grands tournois en huit ans.

Pour l'Allemagne, le succès de l'équipe est-allemande en 1980 à Moscou reste le seul titre olympique en handball indoor. En 2004 à Athènes, l'équipe menée par Stefan Kretzschmar a perdu la finale contre la Croatie. Il y a huit ans à Rio, Andreas Wolff et ses coéquipiers ont remporté le bronze.

Défense et attaque décevantes

Après la victoire épique en quart de finale contre la France, l'équipe allemande croyait pouvoir remporter l'or. Le miracle des six secondes à Lille, où le gardien Renars Uscins a sauvé l'équipe allemande à la dernière seconde, était censé galvaniser toute l'équipe. Cependant, leurs nerfs les ont lâchés en finale contre le Danemark.

Les Danois ont marqué de presque toutes les positions à volonté, avec un taux d'efficacité allant jusqu'à 90% en première mi-temps. Leur défense agressive a également posé des problèmes à l'équipe allemande. La jeune équipe allemande a semblé nerveuse et n'a pas réussi à percer la défense danoise. "Nous devons travailler là-dessus", a déclaré Gislason alors que son équipe tombait derrière 5:10 en raison de nombreux turnovers.

Les fans allemands ont tenté de se divertir avec une vague mexicaine dans les tribunes, car le match sur le terrain offrait peu de raisons de se réjouir. Le match était virtually décidé après 20 minutes, avec le Danemark menant de

