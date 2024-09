Nicole Kidman se transforme en chef-d'œuvre artistique à Venise

À Venise, un spectacle extraordinaire se déroule : lors du lancement de "Babygirl", Nicole Kidman laisse une marque indélébile en arborant une tenue de haute couture Schiaparelli. Sa seule concurrente dans cet événement est sa performance captivante dans ce thriller sensuel.

Sur le tapis rouge de sa dernière production "Babygirl" à la Mostra de Venise, Kidman a volé la vedette. La célèbre actrice portait une création Schiaparelli, une véritable œuvre d'art : un corset nude sans bretelles et brodé de tulle et de perles noires, qui cascadait sur son décolleté. Le corset se transformait habilement en jupe à la taille, imitant les hanches, et se terminait par des chaînes de perles qui se balançaient.

La partie inférieure était sobre, mais puissante : une jupe en velours noir brillant et des stilettos noirs ajoutaient une touche de sophistication au buste dramatique. À 57 ans, Kidman rayonnait de charme : ses yeux étaient mis en valeur avec un trait de liner fumé et des ombres brunes chaudes, ses cheveux cascadaient en vagues naturelles douces, et des boucles d'oreilles voyantes brillaient en dessous.

Thriller Sensuel : Kidman se sent exposée

Dans "Babygirl", Kidman incarne une femme d'affaires new-yorkaise qui entame une liaison dangerous avec son jeune stagiaire, interprété par le jeune Harris Dickinson, âgé de 28 ans. "Ce film parle principalement de sexe, mais il explore aussi le désir, les pensées intérieures, les secrets, le mariage, la vérité, le pouvoir et le consentement", a expliqué Kidman lors du festival.

Le thriller sensuel pose des défis à l'actrice, comme elle l'a admis. Elle a confessé se sentir "exposée et vulnérable" maintenant que son travail était exposé au public. Dans une interview accordée à "Vanity Fair", elle a même douté d'avoir le courage de regarder le film en salle. Cependant, ces doutes ont disparu lorsque le magazine de l'industrie "The Hollywood Reporter" a rapporté que le film avait reçu une standing ovation de sept minutes, principalement dédiée à la performance de Kidman, lors de sa première mondiale.

La tenue Schiaparelli extraordinaire que Kidman a portée sur le tapis rouge était un témoignage de la valeur de divertissement de l'événement. Avec la sortie de "Babygirl", la vulnérabilité de Nicole Kidman dans l'interprétation de ce thriller sensuel ajoutait des couches de profondeur à sa performance captivante.

