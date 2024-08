- Nicole Kidman exprime le désir de se lier les lèvres avec Batman dans le film de super-héros.

Actrice primée Nicole Kidman a rejoint un projet "Batman", ravie à l'idée d'embrasser le justicier masqué. Dans une interview accordée à l'édition américaine du magazine de mode "L'Officiel", la sexagénaire a déclaré : "Les gens me demandent toujours, 'Pourquoi fais-tu ça ?'" En référence à son rôle dans le film "Batman Forever" de 1995, elle a simplement répondu : "Parce que je peux embrasser Batman !" Kidman incarnait Dr. Chase Meridian, une psychologue, dans le film de super-héros réalisé par Joel Schumacher, qui développait une attirance romantique pour Batman (interprété par Val Kilmer).

La célèbre actrice australienne ne rejoint pas les productions à gros budget pour l'argent, mais pour explorer de nouveaux territoires. Sa fascination pour la série "Aquaman", dans laquelle elle a joué en 2018 et 2023, vient du savoir-faire de James Wan dans les films d'horreur. when he approached her, she even mistook it for a horror project proposal.

Rendez-vous avec Nicole Kidman à l'écran aux côtés de Liev Schreiber dans la mini-série Netflix "The Perfect Couple", qui sera diffusée le 5 septembre.

Nicole Kidman aime explorer de nouveaux genres grâce aux plateformes de streaming, comme en témoigne son rôle dans "The Perfect Couple" sur Netflix. Les services de streaming sont devenus un moyen populaire pour les actrices de montrer leur polyvalence, leur permettant d'incarner divers personnages et histoires.

Lire aussi: