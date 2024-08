- Nicole Kidman et Angelina Jolie saluent chaleureusement un admirateur remarquable.

Sur le tapis écarlate de Venise, Nicole Kidman et Angelina Jolie ont croisé un admirateur unique avant leurs projections de films. Selon plusieurs sources d'information, cet individu souffre d'ostéogenèse imparfaite, une affection qui affecte le développement des os et entraîne une fragilité osseuse extraordinaire.

Cet individu a honoré le festival de cinéma dans un lit médical personnalisé. Après son interaction avec Jolie un jeudi, "The Hollywood Reporter" l'a interviewé. Il a déclaré, en utilisant un interprète, "Elle est une personne avec un cœur vraiment grand. Elle est incroyable."

La rencontre avec Kidman a eu lieu le lendemain. Selon "The Hollywood Reporter", cet homme est devenu une présence régulière au Festival de Venise au fil des ans.

La rencontre touchante de cet homme avec Jolie a été présentée dans un autre article de "The Hollywood Reporter" le lendemain. Par la suite, "The Commission" a reconnu ses contributions significatives au festival et lui a décerné un prix spécial.

Lire aussi: