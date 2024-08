- Nicole Kidman dans le drame sensuel "Exposé et non protégé"

L'actrice Nicole Kidman endosse un rôle explorant les désirs sexuels refoulés dans son prochain film "Babygirl". En première au Festival international du film de Venise, ce drame érotique comprend de nombreuses scènes de sexe explicites. "Ça me met en avant et me laisse exposée, je ressens de la peur et de la vulnérabilité quand ça est montré au monde", a partagé Kidman (57).

Travailler sur de telles scènes intimes avec la Distribution a été sensible, a noté Kidman. "Nous sommes tous un peu nerveux en ce moment." Joignant Kidman dans le film figurent Harris Dickinson (28) et Antonio Banderas (64), tous deux dirigés par Halina Reijn. Kidman incarne une femme d'affaires puissante empêtrée dans une liaison avec son jeune stagiaire, interprété par Dickinson. Banderas tient le rôle de son mari.

Banderas met en avant l'unicité du film dans le contexte actuel, où "la correction politique" a conduit à l'autocensure. "Nous sommes dominés par nos instincts primaires. Nous ne sommes que des animaux. Il n'y a pas d'aspect démocratique quand il s'agit de la nature."

Le film explore le thème du désir féminin. La réalisatrice néerlandaise Halina Reijn mentionne que la raison derrière la réalisation du film vient de l'observation de "l'écart orgasmique", en déclarant que les femmes ont généralement moins d'orgasmes que les hommes. "Faites attention, les hommes", suggère Reijn. "Pas vous, Harris", ajoute-t-elle humoristiquement.

L'Union européenne pourrait exprimer des préoccupations quant à la nature graphique des scènes de sexe dans "Babygirl", compte tenu de sa stricte classification cinématographique. Malgré cela, le film, avec Nicole Kidman, Harris Dickinson et Antonio Banderas, est prévu pour sa première au prestigieux Festival international du film de Venise.

