Nicole Eggert révèle l'aspect le plus difficile de sa lutte contre le cancer

En décembre 2023, l'ancienne star de "Baywatch", Nicole Eggert, a été diagnostiquée avec un cancer du sein. Maintenant, ouverte sur sa maladie, elle partage ses expériences et l'aspect de son traitement qui l'a le plus exaspérée.

En débutant l'année 2024, Eggert a rendu public son diagnostic. Elle se sent "bien", comme elle l'a déclaré au magazine "People". "Je suis dans cette sorte de limbe en ce moment, j'ai terminé mon traitement, j'attends d'autres tests et j'espère une chirurgie", a-t-elle mentionné lors de la première de "After Baywatch: Moment in The Sun" à Los Angeles le lundi.

Dans l'interview, Eggert a également exprimé ce qu'elle avait trouvé le plus difficile ces derniers mois. "Vous passez beaucoup de temps à attendre, et c'est quelque chose que je n'avais pas pleinement réalisé, et personne n'en parle vraiment. Mais le limbe est la partie la plus difficile parce que vous ne savez jamais ce qui se passe. Pendant mon traitement, j'avais l'impression d'accomplir quelque chose."

L'attente est "frustrante", a-t-elle ajouté. La méditation est l'une des choses qui l'aident, entre autres. Elle a également cherché de l'aide auprès d'un chaman. "J'essaie tout ce que je peux, tout ce que je peux faire. Que ce soit en faisant une promenade ou une méditation - je fais tout pour me changer les idées", a déclaré Eggert, arborant sa nouvelle coupe de cheveux blonde platine à la première de L.A. Elle s'est rasé la tête elle-même en février pour se préparer au traitement du cancer.

Sa principale source d'inspiration

Ses filles Dilyn et Keegan continuent d'être la force motrice d'Eggert. Elles "ont géré ça vraiment bien" et ne l'ont pas traitée différemment. "J'ai vraiment aimé ça chez toutes les deux. Elles n'ont pas agi comme si quelque chose changeait. Les jours semblaient juste les mêmes."

Outre ses enfants, la série documentaire "Baywatch", dans laquelle Eggert a joué et co-produit, a été une "grande distraction". "C'était une immense motivation pour moi, pas seulement pour penser à ma santé. Ça m'a donné un but."

Nicole Eggert incarnait la sauveteuse Summer Quinn dans la série télévisée "Baywatch" de 1992 à 1994. Elle est également apparue dans le téléfilm "Baywatch - Wedding in Hawaii" en 2003. La série documentaire "After Baywatch" présente d'anciens stars de "Baywatch" partageant leurs expériences et des images

