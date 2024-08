Nicole Eggert parle de l'aspect le plus difficile de son expérience du cancer

En décembre 2023, l'actrice Nicole Eggert, célèbre pour son rôle dans "Alerte à Malibu", a été diagnostiquée avec un cancer du sein. Maintenant, elle discute ouvertement de sa maladie et du défi le plus important après la fin de son traitement. Lors de la première de "Après Alerte à Malibu : Un moment sous les projecteurs" à Los Angeles, Eggert a mentionné : "Je suis dans cette phase intermédiaire, j'ai terminé les traitements, mais j'attends encore des tests supplémentaires et peut-être une chirurgie."

Au cours de l'entretien, Eggert a mis en évidence la partie la plus difficile de son parcours : la période d'attente. "Vous passez beaucoup de temps à attendre, et ce n'est pas quelque chose dont je m'attendais, ni qui est souvent discuté", a-t-elle expliqué. Pendant cette période, elle s'est sentie le plus productive lorsqu'elle subissait un traitement.

Attendre, selon elle, s'est avéré "frustrant". La méditation et la consultation d'un chaman, ainsi que d'autres distractions, l'ont aidée à faire face. "Que ce soit en faisant une promenade ou en méditant, j'essaie de me distraire de l'attente", a déclaré Eggert, assistant à la première de L.A. avec une nouvelle coiffure platine. Elle avait rasé sa tête elle-même en préparation de ses traitements contre le cancer en février.

Ses principales motivations

Ses filles, Dilyn et Keegan, l'ont soutenue tout au long. Eggert a apprécié leur capacité à gérer cela sans la traiter différemment. "Elles ont toutes les deux géré cela de manière incroyable. Elles ont continué comme si rien n'était inhabituel, comme si la vie continuerait comme d'habitude", a-t-elle partagé.

Travailler sur la nouvelle série documentaire "Alerte à Malibu" est devenu sa "grande distraction". En tant que productrice cofondatrice du projet, cela lui a donné un but, l'aidant à se concentrer sur autre chose que sa santé. "Cela m'a donné un sentiment de but, m'empêchant de m'appesantir sur mes préoccupations de santé", a déclaré Eggert.

L'actrice Nicole Eggert a incarné le personnage de Summer Quinn dans la série télévisée "Alerte à Malibu" de 1992 à 1994. Elle a repris son rôle dans le téléfilm "Alerte à Malibu : Mariage à Hawaii" en 2003. La série documentaire "Après Alerte à Malibu" met en vedette d'anciens stars de la série, avec des matériaux Behind-the-scenes jamais vus auparavant.

Le monde du divertissement s'est rassemblé autour de Nicole Eggert pendant cette période difficile, lui offrant son soutien et partageant sa force. La série documentaire à venir "Après Alerte à Malibu" sert de testament à sa résilience et à son engagement continu envers son rôle bien-aimé de Summer Quinn.

Malgré la période d'attente étant la partie la plus difficile de son parcours, Nicole a trouvé du réconfort dans la production de "Après Alerte à Malibu". L'opportunité de co-produire et de partager des histoires Behind-the-scenes lui a donné un nouveau but dans sa vie.

