Nico Rosberg : Le champion du monde se retire pour étourdir la Formule 1

Nico Rosberg se retire de la Formule 1

L'Allemand a été sacré champion du monde le week-end dernier

L'Allemand de 31 ans a décroché son premier titre de champion du monde de Formule 1 à l'issue de la dernière course de la saison 2016 à Abou Dhabi, dimanche, en devançant son coéquipier chez Mercedes, Lewis Hamilton.

"J'ai gravi ma montagne, je suis au sommet, je me sens bien", a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Rosberg, le fils du Finlandais Keke, champion du monde en 1982, a commencé à courir en F1 avec Williams en 2006 et a rejoint Mercedes en 2010.

Il a remporté 23 victoires et est monté 57 fois sur le podium en 206 courses. Son palmarès le place en 12e position sur la liste des pilotes de tous les temps, aux côtés du Brésilien Nelson Piquet.

Niveaux de motivation

Il a devancé Hamilton de cinq points dans la course au titre, au terme d'une saison qu'il a qualifiée de "sacrément difficile".

"Depuis 25 ans, je rêve de devenir champion du monde de Formule 1", écrit-il.

"À travers le travail acharné, la douleur, les sacrifices, cela a été mon objectif. Et maintenant, je l'ai atteint.

"Mon émotion la plus forte en ce moment est la profonde gratitude envers tous ceux qui m'ont soutenu pour que ce rêve devienne réalité".

La rivalité avec Hamilton, son ami d'enfance en karting, a été controversée et parfois mal vécue, culminant lors de la dernière course où le Britannique a été accusé d'avoir défié les consignes de l'équipe en conduisant lentement pour permettre à d'autres de dépasser Rosberg et de le priver du titre.

Rosberg avait terminé deuxième derrière Hamilton au championnat des pilotes les deux années précédentes, mais les problèmes de fiabilité de la Mercedes de l'Anglais ont permis à son collègue de prendre le dessus cette saison.

"J'ai poussé comme un fou dans tous les domaines après les déceptions des deux dernières années ; elles ont alimenté ma motivation à des niveaux que je n'avais jamais connus auparavant", a déclaré Rosberg, dont la première victoire en F1 a eu lieu en Chine en 2012.

"Et bien sûr, cela a eu un impact sur ceux que j'aime aussi - c'était un effort de sacrifice de toute la famille, en mettant tout derrière notre objectif. Je n'ai pas assez de mots pour remercier ma femme Vivian, elle a été incroyable".

La plus grande fierté

Rosberg a déclaré qu'il pensait à la retraite depuis qu'il avait remporté le Grand Prix du Japon à Suzuka en octobre, et qu'il avait abordé la finale d'Abou Dhabi en sachant qu'il pourrait s'agir de sa dernière course.

"Ce sentiment m'a libéré l'esprit avant le départ", a-t-il déclaré. "Je voulais profiter de chaque partie de l'expérience, sachant que c'était peut-être la dernière fois... et puis les lumières se sont éteintes et j'ai fait les 55 tours les plus intenses de ma vie".

Rosberg, qui est le premier champion de F1 en titre à prendre sa retraite depuis le Français Alain Prost en 1993, a pris sa décision lundi.

"La seule chose qui rend cette décision difficile pour moi, c'est que je mets ma famille de pilotes dans une situation difficile", a-t-il déclaré. "Mais Toto [Toto Wolff, patron de Mercedes] a compris", a-t-il ajouté.

"Ma plus grande fierté en course automobile sera toujours d'avoir remporté le championnat du monde avec cette incroyable équipe, les Flèches d'argent.

Toto Wolff a déclaré dans un communiqué : "C'est une décision courageuse de la part de Nicola : "C'est une décision courageuse de la part de Nico, qui témoigne de sa force de caractère.

Rosberg a ajouté sur Facebook Live peu après l'annonce de sa décision : "Je suis sûr à 1000 % que je serai heureux dans cette nouvelle direction".

Mercedes n'a pas encore annoncé le nom d'un remplaçant pour Rosberg en 2017.

