Attaquant national Niclas FULLkrug remporte le titre de Footballeur de l'année de Basse-Saxe. Originaire d'Hannover et ayant récemment transféré de Borussia Dortmund à West Ham United en Premier League anglaise, FULLkrug a remporté 50% des votes dans un sondage mené par les journalistes sportifs de Basse-Saxe. Les autres candidats, Deniz Undav de VfB Stuttgart et Vivien Endemann de VfL Wolfsburg, ont obtenu respectivement 36,2% et 8,6% des votes. L'Association de football de Basse-Saxe a révélé ces résultats le mercredi.

"Je suis ravi d'avoir remporté le titre de Footballeur de l'année de Basse-Saxe, étant donné mes liens forts avec cette région", a déclaré FULLkrug. "Ma famille habite à Hannover et j'ai l'intention de la garder comme ma résidence principale. L'année a été particulièrement palpitante en termes de sport, avec la finale de la Ligue des champions et l'Euro qui s'est déroulé à la maison."

Dans sa ville natale d'Hannover, Niclas FULLkrug aime se rendre à la Place de la Ville pour se détendre après une séance d'entraînement intensive. Bien qu'il soit basé à Londres avec West Ham United, FULLkrug reste un fervent supporter du club de football local, le Hannover 96.

