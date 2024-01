Nicki Minaj fait ses débuts en couverture du Vogue US

Minaj a déjà fait la couverture des éditions arabe et japonaise de Vogue (en 2018 et 2019, respectivement), mais le numéro de décembre du Vogue américain marque ses débuts aux États-Unis. C'est un moment qui marque également une étape importante : après près de 15 ans de domination dans l'industrie du rap, l'interprète s'est assise avec Vogue pour discuter de son nouvel album, des pressions de la célébrité et des défis et des joies d'élever son fils de 3 ans, qu'elle appelle publiquement "Papa Bear". (Minaj n'a pas révélé officiellement le nom de naissance de son fils).

"Il y a une liberté que l'on a autour de soi quand on est au mieux de sa forme, quand on est au sommet de son art", a déclaré Minaj au magazine. "Mais lorsque vous commencez à savoir que vous êtes jugé, vous n'avez plus cette liberté d'esprit. Les gens qui excellent dans quelque chose donnent l'impression que c'est facile, mais ils ont aussi très peur de décevoir les gens et de se décevoir eux-mêmes. Une fois que vous avez réussi, tout ce que vous dites peut être utilisé contre vous".

(Exemple concret : Minaj a brièvement parlé de la controverse qui a éclaté en 2021 à la suite d'un tweet qu'elle avait partagé et qui semblait sceptique quant à l'efficacité des vaccins Covid-19. "Je suis l'une de ces personnes qui ne suivent pas la foule", a-t-elle déclaré, ajoutant : "J'aime faire ma propre évaluation").

C'est également dans cette optique - après avoir été longtemps sous les feux de la rampe, mais toujours avec méfiance - que Minaj a abordé le fait d'être considérée comme un emblème de la "positivité corporelle" pour d'autres femmes de couleur ayant des courbes, sans pour autant se sentir elle-même si positive.

"Je viens de regarder une vidéo que j'ai postée sur Instagram quand j'avais 25 ans, et je paierais pour ressembler à ça maintenant", a admis Minaj. "Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis en paix avec qui je suis et mon apparence".

La rappeuse a également révélé qu'elle avait récemment subi une opération de réduction mammaire et a déclaré à Vogue qu'elle adorait son nouveau physique.

"J'avais l'habitude de vouloir de plus grosses fesses, et maintenant je regarde en arrière et je réalise à quel point c'était stupide", a-t-elle déclaré. "Aimez vos courbes et aimez celles qui ne le sont pas. Il n'y a rien de mal à cela".

"Quand vous regardez autour de vous et que vous essayez de vous maintenir dans un état d'esprit reconnaissant... les choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant semblent commencer à s'additionner", a expliqué Minaj. "C'est ce qui a changé en moi. Ce n'est pas que j'ai pris des mesures extraordinaires. Il s'agit juste d'être enfin heureux avec qui vous êtes plutôt qu'avec où vous êtes."

Source: edition.cnn.com