Nickelback sera intronisé au Panthéon de la musique canadienne

Le groupe canadien, qui jouit d'une grande renommée, sera officiellement admis au Panthéon en mars 2023, selon un communiqué de presse.

Le groupe suit l'auteur-compositeur-interprète Deborah Cox, qui a été intronisée en 2022, et Jann Arden, intronisée en 2021.

Nickelback a souvent fait l'objet de mèmes, mais a également connu un succès commercial constant, selon le communiqué de presse. Le groupe compte parmi ses réalisations plus de 10 milliards de streams, 50 millions d'albums vendus dans le monde et 12 tournées consécutives à guichets fermés.

Le groupe de rock canadien s'est formé en 1995 à Hanna, dans l'Alberta, selon le communiqué. En 1996, il s'est installé à Vancouver, en Colombie-Britannique, où il vit et travaille encore aujourd'hui.

Plusieurs de leurs chansons les plus emblématiques - comme "Rockstar" et "Photograph" - sont tirées de leur cinquième album studio, "All the Right Reasons", sorti en 2005. Il s'agit du premier album du groupe dans sa configuration actuelle, composée de Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger et Daniel Adair.

Après des décennies de musique, le groupe ne montre aucun signe de ralentissement. Ils ont sorti leur dixième album studio, "Get Rollin'", vendredi dernier.

Le Panthéon de la musique canadienne, créé en 1978 pour reconnaître le succès des artistes canadiens, est situé à Calgary, en Alberta.

Source: edition.cnn.com