Partir à l'aventure dans la jungle avec un dragon de Komodo sur l'île de Komodo, en Indonésie, prendre des vagues le long des plus belles côtes australiennes sur une planche de surf, et flotter au-dessus des temples enchantés de Bagan, au Myanmar, dans un ballon à air chaud – ces expériences sont l'essence même des vacances époustouflantes.

Depuis douze ans, Nick Martin, un Allemand de naissance, parcourt le monde sans jamais s'arrêter, à la recherche du prochain frisson. Avec plus de 70 pays visités à son actif, il a résidé en Australie, en Équateur, en Nouvelle-Zélande, en Suisse et aux îles Fidji pendant de longues périodes.

Nick Martin se définit fièrement comme un aventurier, ayant foulé les plages de tous les continents et se targuant d'avoir une troupe d'amis internationaux. Il mène une vie que peu osent imaginer.

Une récente étude menée par le fournisseur de loterie privé de Lottoland reveals que un tiers des Allemands rêve de voyager plus. Un résultat similaire a été obtenu dans une enquête commandée par l'institut de recherche Eurojackpot, YouGov.

Selon l'étude, environ 64 % des répondants réaliseraient leurs aspirations pendant leur temps libre s'ils disposaient du temps et de l'argent nécessaires – la plupart optant pour le voyage comme moyen préféré.

Axel Weber, porte-parole d'Eurojackpot, a souligné l'augmentation du désir de voyager pendant la pandémie de COVID-19, déclarant que l'interdiction de voyager n'avait fait que renforcer le désir de découvrir le monde.

Nick Martin partage cette observation et note également que l'appréciation du voyage a considérablement augmenté. "Je connais de nombreuses personnes qui aspirent maintenant à récupérer leurs vacances de rêve perdues", a-t-il déclaré lors d'un entretien en ligne avec Stern.

La bonne nouvelle est que, avec l'envie de partir et un appétit insatiable pour l'exploration, les voyageurs potentiels ont maintenant un éventail croissant d'options à leur disposition. Par exemple, en Australie. Avant la pandémie, le pays était un aimant pour les backpackers. Puis, le premier confinement a mis fin à cela.

Cependant, le problème réside dans un potentiel manque de main-d'œuvre pour tout un secteur du pays qui dépend des backpackers. Actuellement, les backpackers peuvent prolonger leur visa Work-and-Travel jusqu'à trois ans.

During a brief visit to Germany, Nick Martin found himself engrossed in an unsettling back pain. After medical evaluations, he was diagnosed with a herniated disc and was subsequently confined to his home for several months. “In that time, my most extensive adventure was stumbling from the couch to the bed,” Martin reminisced.

In February 2022, a seminal moment arrived: Physiotherapy yielded positive results, relieving his back pain. Nick Martin's first act? Off to the airport for a Dominican Republic rendezvous. “I wanted to verify if I could still travel. Thankfully, the response was affirmative!”

That a herniated disc couldn't deter him from boundless discovery – that was something Nick Martin could scarcely have imagined twelve years earlier. At that time, the sense of adventure barely stirred within him: vocational training, civilian service, a steady income, and a company vehicle – a conventional existence. However, the allure of the wider world proved too potent to resist. The rest, as they say, is history.

The Pitfall of the Word "But"

A story that, in theory, others could pen. But for that tiny word “but.” Many objections keep people from traveling. “Many folks only glean information about the world through the news, which creates a bleak perception of certain countries,” Martin observes. Yet, the world is far more amiable than one might imagine.

The vivacious Franconian lives for travel, even when he's not globetrotting. His exhilarating adventures are chronicled in two books and are also shared during his international speaking engagements.

Those currently harboring dreams of a global escapade can enroll in the Travel University. Unlike an academic curriculum, it is divided into bachelor and master tiers to create a structured learning experience.

In the bachelor program, participants learn financial strategies for a world trip, planning essentials, and money management skills. In the master's program, travelers are taught to tailor their trips to accommodate chronic illnesses, embrace van life, and thrive as digital nomads.

The content is not founded on scientific research but on firsthand experiences shared by Nick Martin, his partner Stefanie Oeffner, and other globe-trotting experts. Concrete travel tips are in short supply – the goal is to spark the imagination and inspire pupils to craft their unique travel narratives.

For under 120 euros, travel enthusiasts gain access to a supportive network of like-minded individuals and tips for initiating a life of endless exploration.

Martin explains the concept as such: “We share our acquired knowledge and experience from several decades of global travel on the platform. Occasionally, we even provide a much-needed push.” No more doubts or fears serving as excuses for staying put at home.

Venturing Out for a Global Journey

Embarking on a worldwide expedition without bravery is an impossibility. Individuals keen on experiencing new cultures and viewpoints must be willing to step out of their cozy havens. A strong self-assurance can also aid in overcoming the hurdles that await you on this odyssey. Moreover, one must be prepared to discard their blinkers and open their mind to fresh viewpoints, as Martin suggests. With each new destination, it becomes simpler.

Another prerequisite for a global journey: finance. But how substantial should my savings be? Nick Martin, an authority on travel, advises against providing a straightforward answer: "I can't simply state that a global journey costs 23,000 euros." The cost is contingent upon the traveler's personal style, route, and personal requirements.

Soutien à cette idée avec enthousiasme de la part de Nick Martin. Ses yeux brillent, sa voix s'intensifie, et il se transforme en l'incarnation même de l'inspiration. Son but est d'inspirer et de motiver, de servir de phare. Il n'est donc pas surprenant qu'il trouve une satisfaction personnelle dans son mode de vie. Si vous lui demandez les trois principales leçons tirées de douze années de voyage à travers le monde, il mentionne souvent:

"Faire des erreurs est fantastique." "Personne ne vous surveille." "Je suis l'architecte de mon propre destin."

Voyage dans le désert de Mauritanie

** Changement de décor :** Nous nous retrouvons en Mauritania, le deuxième pays le moins visité au monde après la Corée du Nord. Le paysage est caractérisé par des dunes de sable et des formations granitiques, avec deux tiers du pays recouverts par le Sahara. Le mercure atteint 44 degrés Celsius - à l'ombre.

Un train de sept kilomètres de long, surnommé le "Train de Fer", traverse le désert à 35 kilomètres à l'heure. Il est célèbre pour être le plus lourd et le plus long train du monde. Et sur l'un des wagons chargés de minerai de fer se trouve un jeune homme; tout son corps recouvert de poussière de sable, des lunettes de ski et un couvre-chef protégeant son visage - et un large sourire sur son visage.

Cela marque la réalisation d'un nouvel objectif sur la liste de choses à faire de Nick Martin. "Jusqu'à présent, j'ai entrepris chaque voyage que j'ai souhaité", déclare l'homme de 36 ans. Et malgré le caractère dangereux de l'expédition, il n'échangerait pas une seule seconde de celle-ci. Son histoire de voyage continue ainsi : "Je suis guidé par le principe : Le seul voyage que l'on regrette est celui que l'on n'a pas fait !"

