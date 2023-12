Nick Kyrgios traité de "méchant" et de "brute" par Stefanos Tsitsipas, son adversaire vaincu à Wimbledon

Kyrgios a battu Tsitsipas en quatre sets - 6-7(2) 6-4 6-3 7-6(7) - dans un match controversé et plein d'action sur le Court One, mais les deux hommes ont poursuivi leur querelle lors de leurs conférences de presse d'après-match.

Tsitsipas a été frustré par "l'intimidation constante" de Kyrgios de l'autre côté du filet et a essayé de frapper son adversaire avec un coup au cours de la rencontre enflammée.

Kyrgios, qui s'est montré bruyant tout au long du match, a été averti par l'arbitre pour avoir juré et a été furieux que Tsitsipas n'ait pas été disqualifié pour avoir tiré une balle dans le public par frustration.

"Oui, c'est une intimidation constante, c'est ce qu'il fait. Il intimide ses adversaires. Il était probablement lui-même une brute à l'école. Je n'aime pas les brutes", a déclaré Tsitsipas aux journalistes après le match.

"Je n'aime pas les gens qui rabaissent les autres. Il a aussi de bons traits de caractère. Mais il a aussi un côté très maléfique qui, s'il est révélé, peut vraiment faire beaucoup de mal aux gens qui l'entourent".

Kyrgios, qui a déjà fait la une des journaux à Wimbledon pour ses emportements et ses coups audacieux, s'est moqué des commentaires de son adversaire, les qualifiant de "mous".

Il avait déjà dit qu'il avait beaucoup de respect pour le Grec lorsqu'il avait été interviewé sur le court immédiatement après le match.

"Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment je l'ai intimidé. C'est lui qui m'a envoyé des balles, c'est lui qui a frappé un spectateur, c'est lui qui a fait sortir la balle du stade", a déclaré Kyrgios aux journalistes après s'être qualifié pour les 16e de finale.

"Je n'ai rien fait d'irrespectueux envers Stefanos aujourd'hui. Je ne l'ai pas bombardé de balles. Venir ici et dire que je l'ai malmené, c'est de la mollesse. Nous ne sommes pas faits de la même façon. J'affronte des gars qui sont de vrais compétiteurs.

"J'ai beaucoup d'amis dans le vestiaire, sachez-le. En fait, je suis l'un des plus appréciés. Je suis bien placé. Il n'est pas apprécié. Disons-le d'emblée."

Tsitsipas s'est ensuite excusé d'avoir envoyé une balle dans la foule et a admis avoir essayé de frapper Kyrgios avec un coup au corps.

"Je n'ai pas l'habitude de jouer de cette façon", a-t-il déclaré. "Mais je ne peux pas rester assis là, agir comme un robot et comme quelqu'un de complètement froid et ignorant.

"Je ne peux pas rester assis, agir comme un robot et comme quelqu'un de complètement froid et ignorant, parce que vous êtes sur le terrain en train de faire votre travail et que vous entendez du bruit de l'autre côté du terrain sans aucune raison.

"Chaque point que j'ai joué aujourd'hui, j'ai eu l'impression qu'il se passait quelque chose de l'autre côté du filet.

"C'est sa façon de manipuler l'adversaire et de vous distraire, d'une certaine manière. Il n'y a pas d'autre joueur qui fasse cela. J'espère vraiment que nous, les joueurs, pourrons trouver un moyen de rendre notre sport plus propre, de faire en sorte que ce genre de comportement ne soit pas accepté, pas autorisé, pas toléré.

Kyrgios, qui affrontera l'Américain Brandon Nakashima au prochain tour, a déclaré que Tsitsipas devrait plutôt se préoccuper de trouver un moyen de le battre.

"Je serais très contrarié si je perdais contre quelqu'un deux semaines d'affilée. Peut-être qu'il devrait d'abord trouver le moyen de me battre quelques fois de plus", a ajouté l'Australien.

Source: edition.cnn.com