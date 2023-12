Nick Kyrgios se dit "calme" et "mature" après avoir battu Brandon Nakashima pour atteindre les quarts de finale de Wimbledon.

La performance de Kyrgios sur le Centre Court a été beaucoup plus discrète que lors de son match enflammé contre Stefanos Tsitsipas samedi, et l'Australien a admis qu'il était loin de son meilleur niveau lors de sa victoire 4-6 6-4 7-6 (7-2) 3-6 6-2.

Ce n'est que lorsqu'il a exécuté une volée de coup droit sur sa première balle de match dans le cinquième set que Kyrgios a montré de vrais signes d'émotion, en regardant le public et en rugissant de joie.

La victoire a été âprement disputée, car le joueur de 27 ans a semblé lutter contre un problème d'épaule tout au long du match et a dû être soigné par le kinésithérapeute à 3-2 dans le troisième set.

"J'ai besoin d'un verre de vin ce soir, c'est sûr", a-t-il admis lors de l'interview qu'il a donnée sur le court après le match.

Le prochain adversaire de Kyrgios sera le Chilien Cristian Garin, qui est devenu le premier joueur du tournoi de cette année à revenir de deux sets de retard en battant l'Australien Alex de Minaur.

Kyrgios a atteint son premier quart de finale de Grand Chelem en sept ans et reste invaincu dans toutes ses confrontations en cinq sets à Wimbledon.

"Aujourd'hui, j'étais presque en train de sourire et de rire tout seul de l'autre côté, sachant que j'étais engagé dans une bataille absolue", a-t-il déclaré aux journalistes. "Dans le passé, je n'ai pas pu profiter de cette situation. J'ai presque apprécié la compétitivité (aujourd'hui)".

L'Américain Nakashima, qui disputait son premier quatrième tour dans un tournoi du Grand Chelem, a remporté la première manche sur la première balle de break du match, mais Kyrgios, bien qu'il se soit agrippé à l'épaule à plusieurs reprises, a riposté en réalisant un break au début de la deuxième manche.

Le service de Kyrgios s'est avéré être sa meilleure arme, avec un ace à 137 milles à l'heure qui lui a permis de remporter le set et d'égaliser le match.

Les occasions de break ont été rares dans le troisième set, mais Kyrgios a pris le dessus dans le tie-break, claquant un coup droit croisé hors de portée de Nakashima pour prendre l'avantage.

Le jeune homme de 20 ans était cependant loin d'avoir fini et a fait le break pour prendre l'avantage 4-3 dans le quatrième set. Il s'en est suivi un étrange passage à vide au cours duquel Kyrgios a semblé gâcher le reste de la manche avec des services lents et des coups de fond de court peu convaincants.

"C'est une tactique de corde à zéro", a-t-il expliqué plus tard. "J'ai tout simplement gâché mon jeu de service. Je savais qu'il était dans un rythme, qu'il commençait à me dominer et je voulais juste le déstabiliser un peu".

Kyrgios a alors produit son meilleur tennis, tandis que Nakashima s'affaiblissait.

Un double bris de service a jeté les bases de la victoire, et Kyrgios a terminé le match avec 35 aces - portant son total pour le tournoi à 103 - et 79 gagnants

Il disputera son deuxième quart de finale à Wimbledon et son premier depuis 2014. À l'époque, il avait battu Rafael Nadal au quatrième tour alors qu'il n'avait que 19 ans.

Sa performance de lundi n'a peut-être pas véhiculé la même énergie contagieuse et palpitante que sa victoire contre Nadal, mais il s'agit tout de même d'une victoire courageuse.

"Ce n'était pas ma meilleure performance, mais je suis très heureux de m'en être sorti", a déclaré Kyrgios. "Je me suis vraiment battu aujourd'hui.

La controverse a eu tendance à suivre Kyrgios tout au long de sa carrière de tennisman et Wimbledon n'a pas fait exception à la règle.

Il a écopé d'une amende de 4 000 dollars pour une obscénité verbale lors de son match contre Tsitsipas, qui s'ajoute aux 10 000 dollars d'amende pour conduite antisportive après avoir craché sur un fan qui, selon lui, lui manquait de respect, lors de son match du premier tour contre Paul Jubb.

Mais Kyrgios a reconnu qu'il est un joueur et une personne différents de celui qui a affronté Nadal il y a huit ans, comme en témoigne le calme extérieur qu'il a affiché lundi.

Au début de l'année, il a révélé les problèmes de santé mentale auxquels il a dû faire face au cours de sa carrière, en évoquant ses problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme et d'automutilation.

Lundi, il a pu revenir brièvement sur ce qu'il a décrit comme son parcours "en dents de scie".

"Il y a eu un moment où j'ai dû sortir d'un pub à 4 heures du matin pour jouer contre Nadal au deuxième tour", a déclaré Kyrgios.

"Mon agent a dû venir me chercher dans un pub à 4 heures du matin avant que je ne joue mon match sur le Centre Court à Wimbledon.

"J'ai parcouru un long chemin, c'est certain. Je pense que c'est dû aux habitudes quotidiennes et aux gens qui m'entourent [...]. Maintenant, je me sens bien, je me sens calme, je me sens mature et j'ai tout cela autour de moi, je suis très chanceuse et je me sens bien dans ma peau".

Face à Garin, un joueur situé trois rangs en dessous de lui au classement mondial, mais qui a moins d'expérience des plus grandes scènes du sport, Kyrgios pourrait accéder pour la première fois au dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem.

Ce serait un moment important pour un joueur habitué à vivre les hauts et les bas d'une carrière de tennisman professionnel.

