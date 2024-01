Nick Kyrgios règle son litige avec une fan de Wimbledon qu'il avait accusée d'être "complètement ivre", selon ses avocats.

"Le 10 juillet 2022, lors de la finale masculine de Wimbledon, j'ai dit à l'arbitre qu'une fan, que je sais maintenant être Anna Palus, me distrayait pendant le match, croyant qu'elle était ivre", a déclaré Kyrgios dans un communiqué publié par Knights Temple Law et envoyé à CNN.

"Je reconnais que cette croyance était erronée et je m'en excuse. Pour me racheter, j'ai fait un don de 20 000 livres sterling (environ 22 000 dollars) à l'association Great Ormond Street Hospital Charity, une organisation caritative choisie par Mme Palus. Je ne ferai plus aucun commentaire à ce sujet".

Le Great Ormond Street Hospital est un hôpital londonien spécialisé dans les soins aux enfants, qui s'occupe principalement d'enfants envoyés par d'autres hôpitaux au Royaume-Uni et à l'étranger, et qui mène également des recherches sur les maladies infantiles.

Kyrgios, qui a finalement été battu par Novak Djokovic en finale de Wimbledon ce jour-là, s'était mis en colère pendant le match en déclarant qu'il y avait du bruit dans la foule.

Il a fait part de sa colère à l'arbitre de chaise de l'époque, demandant que la fan soit expulsée du stade pour lui avoir parlé sans arrêt pendant un match.

"Elle est complètement ivre, alors mettez-la dehors", a-t-il déclaré.

Lorsque l'arbitre lui a demandé de quelle supportrice il s'agissait, Kyrgios a fait un geste vers les tribunes et a répondu : "Celle qui a l'air d'avoir bu environ 700 verres".

Mme Palus affirme qu'elle a été temporairement expulsée de l'arène à la suite de cet incident.

Elle a intenté une action en justice en août, affirmant que les allégations de Kyrgios lui avaient causé, ainsi qu'à sa famille, "des dommages et une détresse considérables", selon une déclaration de ses avocats transmise à CNN.

L'affaire étant désormais réglée, les avocats de Mme Palus ont déclaré à CNN qu'elle ne ferait aucun autre commentaire.

Source: edition.cnn.com