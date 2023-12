Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis prennent d'assaut l'Open d'Australie

Si quelqu'un vous corrigeait ensuite en disant que le vacarme provenait en fait d'un match de tennis en simple de l'Open d'Australie, vous auriez pu penser que Ashleigh Barty ou Rafa Nadal étaient en train de jouer.

En fait, la raquette provenait d'un quart de finale de double masculin de l'Open d'Australie. La tête d'affiche ? Special K", autrement dit Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis.

Le duo de wildcards australiens a mis les fans en ébullition tout au long de leur improbable parcours jusqu'aux demi-finales de leur grand chelem national, avec en point d'orgue une victoire 7-5 3-6 6-3 en quart de finale contre Tim Puetz et Michael Venus dans une Kia Arena pleine à craquer, mardi dernier.

Des hommes qui s'adressent à la foule, des frappes sur la poitrine, des numéros en hommage à Cristiano Ronaldo - le tennis à lui seul ne rendrait pas justice au spectacle que les deux Australiens ont offert.

On peut dire que le double occupe une place délicate dans le monde du tennis, les tournois de simple ayant toujours la priorité en termes de prix et de couverture médiatique, ce qui rend d'autant plus impressionnantes l'attention et l'adulation que suscite le duo.

Pourtant, pour Kyrgios et Kokkinakis, leur relation avec le public est symbiotique et constitue le cœur de leur motivation.

Pour nous, cet Open d'Australie est plus important pour les gens - jouer pour eux est plus important que notre succès en double", a déclaré Kyrgios.

"Nous n'avons pas fixé d'objectifs pour le double cette année, je veux juste jouer et donner un spectacle au peuple australien et à l'Open d'Australie, et essayer de développer le tennis.

"C'est pour cela que je joue, et je sais que Thanasi en profite - c'est le plus grand plaisir que nous ayons jamais eu sur le court.

"C'est le plus grand plaisir que nous ayons jamais eu sur un court. Cela peut paraître stupide, mais nous nous inquiétons de ce qui se passera après le match", a ajouté Kokkinakis.

"En voyant le soutien dont nous bénéficions et le public qui s'enflamme à chaque fois que nous entrons sur le terrain, et en constatant à quel point ils apprécient le jeu, nous nous sentons motivés pour faire mieux pour eux.

Larmes et applaudissements

Le lien entre les deux joueurs et le public de Melbourne, ainsi que la personnalité énigmatique de Kyrgios, ont été parfaitement illustrés au début du premier set de ce quart de finale, lorsque le joueur de 26 ans a férocement envoyé une balle morte dans le public après un service raté.

La balle a touché un enfant, le faisant pleurer, et Kyrgios, mortifié, s'est couvert la bouche sous le choc.

Après une brève discussion avec Kokkinakis, Kyrgios s'est rendu en trottinant jusqu'à la tribune pour remettre un gage d'excuse à un garçon qui, bien qu'encore un peu larmoyant, arborait désormais un sourire, une nouvelle raquette et une histoire monstrueuse à raconter à l'école.

Les applaudissements chaleureux de la foule qui ont suivi ont été une réponse que celui que l'on surnomme souvent le "mauvais garçon du tennis" n'a pas toujours reçue.

Les frasques sur le court ont parfois gâché une carrière incontestablement talentueuse - une immaturité qu'il admet - Kyrgios ayant déclaré l'année dernière à CNN qu'il avait une relation "amour-haine" avec le sport.

Pourtant, cette série de doubles semble avoir vraiment stimulé Kyrgios et il ne fait aucun doute que le public de cette année se situe du côté de l'"amour-haine" - en particulier le groupe de jeunes fans qui se sont pressés pour assister aux matchs du duo à Melbourne Park.

"Il n'y a aucun moyen d'y échapper, Thanasi et moi sommes des modèles pour la jeunesse australienne, nous attirons évidemment ce public", a déclaré Kyrgios.

"Je sais qu'au fil des ans, je n'ai pas été le meilleur modèle, mais j'apprenais à gérer les choses et je pense qu'à 26 ans, j'ai mûri et j'ai réalisé que beaucoup de jeunes et de gens - même ceux qui n'ont pas confiance en eux - nous regardent quand nous sortons sur le terrain.

"Nous ne sommes pas des personnes spéciales, nous sommes des êtres humains normaux que vous pouvez voir se promener en Australie ? Je pense que nous sommes tout simplement racontables, et c'est ce qui est le plus intéressant.

Raccompliables

Pour Krygios, 26 ans, la différence est le mot clé de sa place dans le sport.

"Le tennis a toujours eu des personnalités, je l'ai déjà dit, mais je pense qu'elles ont eu du mal à comprendre qu'il y a différentes façons de faire.

"Vous avez Roger Federer et ces gars qui sont juste des athlètes d'une génération - je ne peux pas être comme ça, nous ne sommes pas comme ça, il doit y avoir des gens qui sont un peu plus compréhensibles".

Au-delà de leurs compétences, Krygios et Kokkinakis offrent un spectacle unique en son genre à l'Open d'Australie - ayez une pensée pour les amoureux de la tranquillité de Melbourne s'ils vont jusqu'au bout.

Source: edition.cnn.com