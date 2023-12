Nick Kyrgios critique le traitement "vraiment mauvais" de Novak Djokovic dans l'affaire des visas

Djokovic a été transféré au Park Hotel de Melbourne, un centre de détention pour les réfugiés et les demandeurs d'asile, après que son visa d'entrée en Australie a été bloqué, selon les chaînes Seven Network et Nine News, affiliées à CNN.

Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré cette semaine que M. Djokovic, qui n'a pas révélé publiquement son statut vaccinal, "ne bénéficiait pas d'une exemption médicale valable" à l'obligation de vaccination imposée aux nouveaux arrivants en Australie.

"Je me suis fait vacciner à cause des autres et pour la santé de ma mère (sic), mais la façon dont nous gérons la situation de Novak est mauvaise, vraiment mauvaise", a écrit Kyrgios sur Twitter vendredi.

"Comme ces mèmes, ces titres, c'est l'un de nos grands champions, mais à la fin de la journée, il est humain. Faites mieux".

Le numéro 93 mondial, Kyrgios, qui n'hésite jamais à dire ce qu'il pense, a déjà critiqué le comportement de Djokovic pendant la pandémie, notamment lors de l'événement malheureux de l'Adria Tour en 2020, au cours duquel un certain nombre de joueurs, dont Djokovic, ont été contrôlés positifs au Covid-19.

En novembre, Kyrgios a déclaré qu' il ne pensait pas que quiconque devrait être obligé de se faire vacciner, mais il a ajouté plus tard qu'il ne serait pas "moralement correct d'accepter en Australie des joueurs étrangers qui ne sont pas vaccinés".

Djokovic, qui est actuellement à égalité avec Roger Federer et Rafael Nadal avec 20 titres du Grand Chelem en simple et qui espère remporter son 10e titre à l'Open d'Australie à Melbourne, a également reçu le soutien de son compatriote John Isner, alors que la débâcle de son visa se poursuit.

"Ce que Novak traverse en ce moment n'est pas normal", a écrit Isner sur Twitter. "Il n'y a aucune justification au traitement qu'il reçoit. Il a suivi les règles, a été autorisé à entrer en Australie, et maintenant il est détenu contre sa propre volonté. C'est une véritable honte."

Nadal, quant à lui, s'est montré moins compatissant à l'égard de Djokovic : "Il a pris ses propres décisions, et tout le monde est libre de prendre ses propres décisions, mais il y a ensuite des conséquences", a déclaré l'Espagnol aux journalistes à Melbourne jeudi.

"Bien sûr, je n'aime pas la situation actuelle. D'une certaine manière, je suis désolé pour lui. Mais en même temps, il connaissait les conditions depuis de nombreux mois, alors il prend sa propre décision".

L'équipe juridique de Djokovic a demandé une injonction urgente contre la décision d'annuler son visa alors qu'il est toujours détenu à Melbourne. La Cour fédérale du pays a ajourné la décision jusqu'à lundi pour savoir s'il sera autorisé à rester en Australie ou s'il sera expulsé, selon Reuters et le radiodiffuseur public ABC.

Vendredi, la ministre australienne de l'Intérieur, Karen Andrews, a déclaré que M. Djokovic n'était "pas retenu en captivité" dans le pays.

"Il est libre de partir quand il le souhaite, et les forces frontalières le faciliteront", a déclaré Mme Andrews à ABC. "Il incombe à chaque voyageur de s'assurer qu'il dispose de tous les documents nécessaires pour entrer en Australie.

Les commentaires d'Andrews sont intervenus après que les membres de la famille de Djokovic, en Serbie, ont protesté contre les actions des autorités australiennes.

"Ils le retiennent captif. Notre Novak, notre fierté. Novak est la Serbie, et la Serbie est Novak", a déclaré jeudi le père de Djokovic, Srdjan.

"Ils piétinent Novak, et donc ils piétinent la Serbie et le peuple serbe [...]. Ils voulaient le sous-estimer, le mettre à genoux, et pas seulement lui, mais aussi notre pays, notre belle Serbie.

"Nous sommes des Serbes, des Européens fiers et civilisés. Nous n'avons jamais attaqué personne, nous nous sommes juste défendus".

L'épouse de Djokovic, Jelena, a adopté une approche plus modérée en s'exprimant publiquement sur la situation pour la première fois sur les médias sociaux : "Je respire profondément pour me calmer et trouver de la gratitude (et de la compréhension) en ce moment pour tout ce qui se passe", a-t-elle écrit sur Instagram.

"La seule loi que nous devrions tous respecter à travers chaque frontière est l'Amour et le respect d'un autre être humain".

Peu après minuit à Melbourne samedi, Djokovic lui-même a publié un message sur Instagram, écrivant : "Merci aux gens du monde entier pour votre soutien continu. Je peux le sentir et c'est très apprécié".

Sophie Jeong, Niamh Kennedy, Anne-Claire Stapleton et Jessie Yeung de CNN ont contribué au reportage.

Source: edition.cnn.com