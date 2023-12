Nick Kyrgios contrôlé positif au Covid-19 avant l'Open d'Australie

Le joueur de 26 ans a ajouté qu'il se sentait "en bonne santé en ce moment, sans aucun symptôme" après avoir confirmé son résultat sur Instagram et s'être retiré du tournoi Sydney Tennis Classic lundi. L'Open d'Australie doit débuter le 17 janvier.

"Je veux juste être ouvert et transparent avec tout le monde, la raison pour laquelle j'ai dû me retirer de Sydney est que j'ai été testé positif au Covid", a déclaré Kyrgios sur Instagram.

"Je souhaite à tout le monde le meilleur et de rester en sécurité là où vous le pouvez. Si tout se passe bien, je vous verrai tous à l'Open d'Australie", a ajouté Kyrgios.

La semaine dernière, Kyrgios s'est retiré du tournoi d'été de Melbourne après avoir souffert d'une maladie qui affectait son asthme.

Il a été testé négatif au Covid-19 à l'époque, mais son résultat positif signifie que Kyrgios, qui a atteint les quarts de finale de l'Open d'Australie en 2015, n'a pas joué de match de tennis compétitif depuis sa défaite en sets simples contre Stefanos Tsitsipas en septembre.

Vendredi, Kyrgios a critiqué le "très mauvais" traitement réservé à Novak Djokovic, qui s'est vu interdire l'accès à l'Australie après l'annulation de son visa.

Toutefois, un juge a décidé lundi que Djokovic, qui n'est pas vacciné, devrait être autorisé à défendre son titre à l'Open d'Australie, après avoir annulé la décision du gouvernement d'annuler son visa.

Néanmoins, le ministre australien de l'immigration, Alex Hawke, a toujours le pouvoir d'annuler le visa de Novak Djokovic pour le premier tournoi du Grand Chelem de la saison de tennis, qui se déroule à Melbourne.

"Je me suis fait vacciner à cause des autres et pour la santé de ma mère (sic), mais la façon dont nous gérons la situation de Novak est mauvaise, vraiment mauvaise", a écrit M. Kyrgios sur Twitter vendredi.

"Comme ces mèmes, ces titres, c'est l'un de nos grands champions, mais à la fin de la journée, il est humain. Faites mieux."

Source: edition.cnn.com