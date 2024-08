Nick Carter veut que vous payiez pour les dégâts.

Chanteuse Melissa Schuman accuse Nick Carter de l'avoir forcée à avoir des relations sexuelles lorsqu'elle avait 18 ans. La star des Backstreet Boys contre-attaque maintenant en réclamant 2,5 millions de dollars de dommages pour diffamation.

Nick Carter, membre des Backstreet Boys, contre-attaque la chanteuse Melissa Schuman qui l'a accusé l'an dernier d'agression sexuelle. L'ancienne membre du groupe Dream allegue que Carter l'a forcée à avoir des relations orales puis vaginales en 2003, lorsqu'elle avait 18 ans et lui 22.

Dans sa contre-attaque, Carter nie les allégations et réclame 2,5 millions de dollars (environ 2,3 millions d'euros) de dommages pour diffamation, selon le magazine américain People.

En avril dernier, Schuman a déposé une plainte civile contre Carter. Elle avait précédemment rendu publiques ces allégations, mais le bureau du procureur de district de Los Angeles avait refusé de porter plainte, invoquant la prescription. Un changement de loi l'an dernier a donné à Schuman la possibilité de poursuivre à nouveau Carter en justice.

Dans sa plainte déposée auprès de la Cour suprême de Californie à la fin juillet, Carter affirme que Schuman a fait des déclarations fausses lorsqu'elle l'a accusé de viol dans son blog en 2017. Il allègue également qu'elle a fait des déclarations diffamatoires lors d'interviews, sur les réseaux sociaux et dans un documentaire en streaming.

Une deuxième femme accuse Carter d'agression sexuelle

Carter nie les allégations et affirme que leur relation sexuelle était consentie. Il croit que les accusations de Schuman sont une tentative de relancer sa "carrière en déclin" et de nuire à sa réputation.

L'avocat de Schuman a réagi à la dernière contre-attaque de Carter en déclarant à People magazine : "La contre-attaque de Carter en Californie contient les mêmes arguments que son procès en instance au Nevada, et les deux montrent que sa stratégie pour se défendre contre les procès pour agression sexuelle consiste à attaquer les victimes."

Le procès du Nevada implique Shannon Ruth, qui accuse également Carter d'agression sexuelle, prétendument survenue en 2001 après un concert.

Les victimes présumées parlent dans un documentaire

Ruth et Schuman apparaissent dans le documentaire "Fallen Idols: Aaron and Nick Carter", sorti en mai. La série en quatre parties comprend des interviews avec les deux femmes et Ashley Repp, qui accusent tous Carter d'agression sexuelle. Carter a engagé des poursuites judiciaires contre le documentaire.

"C'est exactement les mêmes allégations sans vergogne qui nous ont poussés à poursuivre cette cabale de conspirateurs", a déclaré l'avocat de Carter, Dale Hayes Jr., au Hollywood Reporter. "Nous sommes confiants que nous allons gagner et les tenir responsables de la diffusion de ces faussetés."

