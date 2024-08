NFL semaine de pré-saison 1: Caleb Williams éblouit dans sa première apparition tandis que Joe Burrow revient à l'action

Semaine 1 de la pré-saison de la NFL 2024 s'est conclue dimanche, avec tous les 32 équipes ayant joué un match de préparation avant le début de la nouvelle saison en septembre.

De la nouvelle fournée de quarterbacks recrues faisant leurs débuts en NFL aux visages familiers de retour, il y a eu beaucoup de moments à retenir.

Caleb Williams en tête des débuts des quarterbacks recrues

Tout choix numéro 1 de la draft aura les projecteurs braqués sur lui. Mais pour Caleb Williams, cette lumière est un peu plus intense en raison des attentes qui pèsent sur ses épaules.

Le quarterback est considéré comme promis à un grand avenir depuis plusieurs années maintenant, et il a montré pourquoi lors de sa première apparition en action en NFL samedi.

Williams - qui a été choisi en premier par les Chicago Bears lors de la draft de la NFL 2024 - a livré une prestation complète lors de son match de pré-saison contre les Buffalo Bills, montrant pourquoi il est tant attendu.

Sa capacité à briller dans toutes les situations contre les Bills était peut-être le talent le plus impressionnant de Williams, avec sa précision au lancer, son agilité au sol et ses compétences d'improvisation sous pression, tous mis en valeur.

Le joueur de 22 ans a joué le premier quart temps et a été le catalyseur de deux drives aboutissant à des field goals pour les Bears. L'offensive de Chicago a progressé de manière constante avec Williams à la barre, produisant 147 yards et sept premiers downs, tandis que le quarterback a lancé pour 95 yards et a couru pour 13 yards.

"C'était bien", a déclaré Williams lors de sa conférence de presse d'après-match, alors que les Bears remportaient 33-6. "Il y a toujours un peu plus de concentration que l'on a avant les matches, pour une raison ou une autre, même si l'on essaye d'adopter cet état d'esprit et choses comme ça tout au long de la semaine.

C'est juste un sentiment de contrôle, un sentiment de progression, plein de choses différentes qui, lorsque l'on entre sur le terrain, le niveau de confort et tout ça augmente généralement considérablement."

Le receveur des Bears, DJ Moore, a qualifié le premier match de Williams de "remarquable", tandis que l'entraîneur-chef de l'équipe, Matt Eberflus, a déclaré qu'il y avait "certainement des choses positives".

"We're not going to squash that [positivity]," Eberflus said, per ESPN. "I do feel like we have a lot of work to do and a lot of things to accomplish as a football team, not just Caleb.

"We all got to play good around him. It’s important that we keep improving before that first game."

Et Williams n'était pas le seul quarterback recrue à impressionner lors de son premier match de pré-saison ce week-end.

Bo Nix, JJ McCarthy, Jayden Daniels et Michael Penix ont tous joué pour leurs équipes respectives et ont tous montré des signes de promesses.

Le choix numéro 2, Daniels, a mis en valeur ses compétences lors de sa brève apparition avec les Washington Commanders, menant une drive aboutissant à un touchdown et faisant preuve de ses impressionnantes compétences de leadership lors d'une défaite 20-17 contre les New York Jets.

McCarthy, le choix numéro 10 avec les Minnesota Vikings, était peut-être le plus impressionnant, lançant deux passes de touchdown lors d'une victoire contre les Las Vegas Raiders. Il a terminé avec 11 passes réussies sur 17 tentatives pour 188 yards, deux touchdowns et une interception en six drives.

"Clearly, everybody can see the arm talent," Vikings head coach Kevin O'Connell told reporters after the game, per SI.com. "I loved seeing him come right back after the interception and still be aggressive."

Le QB des Bengals Burrow de retour sur le terrain

Joe Burrow est l'un des meilleurs quarterbacks de la NFL, et lorsqu'il a subi une blessure à

Lire aussi: