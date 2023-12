Neymar : "Je veux l'Argentine", alors que le Brésil se qualifie pour la finale de la Copa América 2021

Les hôtes se sont montrés tenaces en première mi-temps, avec des tentatives de la star du Paris Saint-Germain Neymar et de l'attaquant d'Everton Richarlison à la 18e minute. Mais le gardien péruvien Pedro Gallese a repoussé les tentatives des deux joueurs, réalisant des arrêts décisifs tout au long du match, malgré la défaite de son équipe.

Le Brésil a fini par ouvrir le score grâce à Lucas Paquetá. Neymar s'est débarrassé de trois défenseurs grâce à un joli jeu de jambes avant de centrer pour son coéquipier, qui a trouvé le chemin des filets à la 34e minute.

Le Pérou a tenté d'égaliser en seconde période - l'attaquant de Benevento Gianluca Lapadula a forcé Ederson à faire un arrêt décisif à la 49e minute - mais malgré leurs efforts, les Péruviens n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions.

Le Brésil va gagner

Le Brésil, champion en titre, qui a battu le Pérou pour remporter le trophée en 2019, cherche à gagner sa 10e Copa América, après avoir disputé neuf finales au cours des 14 dernières éditions de la compétition.

Le pays hôte affrontera le vainqueur de la deuxième demi-finale, mercredi, entre l'Argentine de Lionel Messi et la Colombie.

"Je veux l'Argentine, je l'encourage", a déclaré Neymar. "J'ai des amis là-bas, et en finale, le Brésil gagnera.

Les deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois en finale de la Copa América en 2007, lorsque le Brésil s'est imposé 3-0 contre l'Argentine grâce à deux buts de Júlio Baptista et Dani Alves, et à un but contre son camp de l'ancien capitaine argentin Roberto Ayala.

La controverse en toile de fond

La compétition de football la plus importante d'Amérique du Sud a été marquée par la controverse, le Brésil, pays organisateur, luttant pour contenir la pandémie de coronavirus. Au 5 juillet, le pays comptait plus de 18,7 millions de cas et plus de 524 400 décès.

Le soutien du public à la compétition a été divisé, et les joueurs se sont également exprimés, la superstar argentine Messi ayant exprimé très tôt ses inquiétudes quant à la possibilité de contracter le virus avec son équipe nationale

Les joueurs et le personnel de l'équipe nationale brésilienne ont publié une lettre sur leurs comptes de médias sociaux en juin, critiquant l'organisation du tournoi mais confirmant néanmoins leur participation.

En juin, neuf jours après le début du tournoi, au moins 140 cas de Covid-19 ont été détectés parmi les joueurs, les membres des délégations et les prestataires de services, selon le ministère brésilien de la santé.

La finale étant prévue le dimanche 11 juillet, le tirage au sort promet un match divertissant dans l'emblématique stade Maracana de Rio de Janeiro.

Source: edition.cnn.com