- Neuf succursales de la galerie sont en fermeture.

La chaîne de grands magasins populaire, Galeria, prévoit de fermer neuf de ses succursales d'ici la fin de ce mois-ci, dans le cadre d'une procédure de faillite qu'elle a récemment traversée. Cela affecte des magasins situés à Berlin, Essen, Wesel, Augsburg, Regensburg, Trier, Leonberg et Chemnitz, entraînant la perte d'environ 800 emplois sur les 12 800 de l'entreprise. Certains magasins, comme ceux d'Essen et de Wesel, avaient déjà fermé leurs portes pendant la semaine précédente en août.

Cependant, 83 de ses 92 magasins d'origine continueront à fonctionner. Les clients peuvent toujours utiliser leurs cartes cadeaux et cartes client dans n'importe quel magasin ou en ligne, comme l'a annoncé Galeria sur son site Web. Les retours ou les réclamations concernant les articles achetés dans les magasins fermés peuvent être effectués dans n'importe quel autre emplacement, ou les clients peuvent générer de nouveaux étiquettes de retour en ligne.

Depuis le 1er août, la société a de nouveaux propriétaires - la société d'investissement américaine NRDC et la holding de l'entrepreneur Bernd Beetz. Ils contrôlent désormais Galeria S.à r.l. & Co. KG, renommant l'entreprise. Les noms de Kaufhof et Karstadt ont été abandonnés, avec Galeria comme seul nom figurant sur la nouvelle signalétique. Des rénovations sont prévues, où le nouveau logo sera introduit.

L'expert en commerce de détail Carsten Kortum n'est pas optimiste quant à l'avenir de Galeria. Il déclare : "Je ne vois pas de grand virage. On ne sait pas grand-chose ou on ne voit pas ce que les nouveaux propriétaires ont l'intention de faire. Cela nécessiterait un investissement important dans l'entreprise, mais cela ne semble pas être le plan." Selon Kortum, Galeria a besoin d'un modèle commercial frais et jeune pour rester compétitive. Il ajoute : "Je ne suis pas sûr que cela se produira. Le consommateur le remarquerait Certainly si ce n'est pas le cas."

Malgré la fermeture du magasin Galeria à Chemnitz, les résidents peuvent toujours faire leurs achats dans d'autres grands magasins voisins ou en ligne à l'aide de leurs cartes cadeaux ou cartes client. La ville de Chemnitz continue de disposer d'une scène de détail animée avec divers magasins proposant des produits et services similaires.

