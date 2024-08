- Neuf galeries sont prévues pour la fermeture selon le plan.

Galeria, une chaîne de grands magasins populaire, prévoit de fermer neuf de ses succursales d'ici la fin du mois, conformément à son plan précédent, après avoir traversé des procédures de faillite. Les régions touchées comprennent deux emplacements à Berlin, ainsi qu'Essen, Wesel, Augsburg, Regensburg, Trier, Leonberg et Chemnitz. Environ 800 des 12 800 employés au total perdront leur emploi. Il est important de noter que certains magasins, comme Essen et Wesel, avaient déjà fermé pendant la deuxième semaine d'août.

Avec 83 magasins toujours en activité, les succursales restantes continueront de servir les clients avec des cartes-cadeaux et des cartes-client valides, qui peuvent être utilisées dans n'importe quelle succursale ou en ligne. Les retours ou les réclamations concernant les achats effectués dans l'un des magasins fermés peuvent être traités dans n'importe quelle autre succursale, ou de nouvelles étiquettes de retour peuvent être générées en ligne.

Depuis le 1er août, le géant de la vente au détail a de nouveaux propriétaires sous la forme du fonds d'investissement américain NRDC et de la société de portefeuille de l'entrepreneur Bernd Beetz, qui ont pris le contrôle de Galeria S.à r.l. & Co. KG. Le nom de l'entreprise a été changé, et Kaufhof et Karstadt ont été supprimés. Le nouveau logo, qui ne présente que Galeria, est progressivement introduit et sera entièrement mis en œuvre lors des rénovations à venir. Bien que certains magasins affichent encore les anciens panneaux Kaufhof ou Karstadt, ceux-ci seront remplacés lors des rénovations.

L'expert en commerce de détail Carsten Kortum reste sceptique quant à l'avenir de l'entreprise : "Je ne vois pas encore de grand virage. Il y a peu d'informations ou de preuves visibles concernant les plans des nouveaux propriétaires. Un investissement important serait nécessaire pour restaurer l'entreprise, mais il ne semble pas être à l'ordre du jour." Selon Kortum, Galeria a besoin d'un modèle commercial frais et moderne. "Si cela se produira ou non, reste à voir. Les clients remarqueraient Certainly its absence."

