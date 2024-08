- Nettoyage après inondation dans la région de Bruchsal

Les efforts de nettoyage se poursuivent après les inondations dans le district de Karlsruhe. Les sous-sols sont toujours inondés, a rapporté la ville de Bruchsal. Certains sont contaminés par de l'huile, il est donc recommandé de faire appel à des équipes spécialisées.

Aucune inquiétude quant à l'eau potable

De plus, de grandes quantités de boue et de déchets volumineux doivent être éliminées. Les employés municipaux et les pompiers sont sur le terrain pour évaluer les besoins et organiser le transport. Les personnes ayant besoin d'aide bénévole doivent se rendre aux points de rassemblement d'urgence désignés.

Dans la municipalité de Gondelsheim, des conteneurs pour l'élimination des déchets seront installés. Ils seront échangés ou vidés quatre fois par jour, selon les rapports.

"L'eau potable peut être utilisée sans inquiétude", déclare le communiqué de Bruchsal. Toutes les maisons ne sont pas encore raccordées à l'électricité car il y a encore de l'eau dans les sous-sols. "Dès que le danger est écarté, les rues seront rétablies."

Des plaques d'immatriculation réapparaissent

Des pluies torrentielles ont provoqué une hausse rapide du niveau de la Saalbach et un débordement de ses berges à Bruchsal et Gondelsheim dans la nuit de mercredi. Des quartiers entiers ont été soudainement inondés, des voitures ont été emportées et des sous-sols remplis d'eau.

Il semble que certaines plaques d'immatriculation se soient détachées pendant les inondations et aient été emportées. Le bureau du district de Karlsruhe a rapporté que des plaques d'immatriculation ont été déposées au bureau d'enregistrement des véhicules. "Toute personne ayant perdu sa plaque d'immatriculation doit contacter le bureau d'enregistrement via [email protected]", indique-t-il. Les personnes qui trouvent des plaques d'immatriculation doivent les remettre à la police locale ou aux bureaux d'enregistrement de Bruchsal ou de Bretten.

