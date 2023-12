Netflix s'associe au PGA Tour et aux tournois majeurs de golf pour une série documentaire "immersive" avec des joueurs de haut niveau.

Le service de streaming a annoncé mercredi qu'il allait s'associer au PGA Tour et aux championnats majeurs de golf pour publier une "série documentaire immersive".

La série suivra la vie et l'histoire de quelques-uns des plus grands noms de ce sport lors des compétitions qui se dérouleront dans le monde entier au cours de la saison 2022.

L'annonce a révélé la liste des golfeurs vedettes qu'elle suivra, dans une série qui sera produite en partie par la société à l'origine de la série "Drive to Survive" en Formule 1, qui est devenue si populaire.

Pour la première fois dans le monde du golf, les quatre organismes qui organisent les grands championnats - Augusta National Golf Club, PGA of America, USGA et The R&A - donneront accès aux quatre championnats majeurs, ainsi qu'à certains des plus grands événements du calendrier du PGA Tour, notamment le Players Championship et la FedExCup de fin de saison.

Grâce à un "accès sans précédent à l'intérieur des cordes et dans les coulisses", la série vise à montrer "l'intensité de l'entraînement, des voyages, des victoires et des défaites à travers l'objectif d'un groupe diversifié de joueurs et de leurs équipes de soutien", a déclaré Netflix dans son communiqué.

"Ce partenariat avec Netflix offre à la PGA TOUR et aux quatre championnats majeurs l'opportunité de toucher un public complètement nouveau et diversifié", a déclaré Rick Anderson, directeur des médias de la PGA Tour.

"Ce documentaire offrira aux fans un regard authentique sur la vie réelle de nos athlètes et sur ce que c'est que de gagner - et de perdre - au cours d'une saison sur le PGA TOUR."

"Nous sommes ravis de réunir les principales organisations et les joueurs de golf pour ce partenariat inédit et cette fenêtre inégalée sur la vie au sein du circuit", a déclaré Brandon Riegg, vice-président de Netflix pour les séries non scénarisées et les documentaires.

"Nos membres vont adorer faire connaissance avec les joueurs et les personnalités, ainsi qu'avec les lieux emblématiques qui jalonnent le parcours. Même les fans de golf les plus dévoués n'ont jamais vu ce sport de cette façon".

Les golfeurs suivis par la série sont classés par ordre alphabétique : Abraham Ancer, Daniel Berger, Cameron Champ, Joel Dahmen, Tony Finau, Matthew Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Rickie Fowler, Sergio Garcia, Harry Higgs, Max Homa, Viktor Hovland, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Collin Morikawa, Kevin Na, Mito Pereira, Ian Poulter, Xander Schauffele, Jordan Spieth, Justin Thomas et Bubba Watson.

Netflix a également annoncé qu'elle suivrait le golfeur amateur n° 1, Keita Nakajima, qui participe aux premiers tournois majeurs de sa carrière.

