- Netflix a annoncé la signature de Katey Sagal pour un rôle dans le prochain film.

Netflix a ajouté du talent notable à la distribution de la saison 2 de "One Piece", avec Katey Sagal (70) et Mark Harelik (73) rejoignant la distribution. Comme annoncé sur les réseaux sociaux par Netflix le 21 août, Sagal interprétera le rôle du Dr. Kureha, tandis que Harelik incarnera le charlatan Dr. Hariluk dans l'adaptation du manga.

L'enthousiasme des fans pour le casting

De nombreux fans avaient espéré que Jamie Lee Curtis (65) obtienne le rôle du Dr. Kureha, mais son emploi du temps chargé l'a empêché de rejoindre la distribution. La productrice principale Becky Clements a expliqué à Deadline que Curtis adore la série, mais que ses nombreux projets cinématographiques et télévisés entraient en conflit avec l'emploi du temps de production.

Malgré l'absence de Curtis, les fans étaient toujours ravis du choix de Sagal. "J'étais vraiment déçu pour Jamie Lee Curtis, mais Mrs. Sagal sera incroyable !! Excellent choix", a déclaré un fan pour exprimer son enthousiasme. Un autre fan a convenu, "Vous savez quoi, pour Jamie Lee qui n'y est pas, c'est toujours un choix fantastique pour la deuxième place." Les commentaires ont également souligné la similarité entre le nom de famille de Harelik et son personnage.

Réalisations notables

Avant de rejoindre "One Piece", Harelik a connu une carrière réussie, apparaissant dans des séries télévisées populaires comme "Breaking Bad" et "The Big Bang Theory". Il a également joué dans la série dramatique "The Rookie" et "Jurassic Park III" (2001). Sagal est également respectée pour ses rôles dans "Marié... avec des enfants" et "Sons of Anarchy". En dehors de la comédie, Sagal est également chanteuse et a prêté sa voix à des personnages comme Leela dans "Futurama".

Netflix a annoncé le renouvellement de la série deux semaines seulement après la sortie réussie de la première saison, qui a dominé les classements dans nearly 50 pays. Une date de sortie pour les nouveaux épisodes sur la plateforme de streaming n'a pas encore été confirmée.

