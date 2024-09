Netanyahu se rend aux États-Unis pour l'Assemblée générale de l'ONU

Le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu, se rendra à New York cette année pour l'Assemblée générale de l'ONU. Sa visite est prévue pour le 24 septembre, avec un départ prévu pour le 28, selon la déclaration de son bureau. Ce n'est pas sa première fois qu'il s'adresse à l'Assemblée générale de l'ONU, sa dernière apparition datant de l'année dernière. Cependant, ce voyage de cette année se déroule dans le contexte du conflit en cours à Gaza.

L'Assemblée générale de l'ONU, composée de 193 États membres, est généralement critique envers Israël et soutient les Palestiniens. En mai, une résolution, largement approuvée, a été adoptée dans la ville de la côte est de l'ONU. Cette résolution a accordé à l'État observateur palestinien des privilèges étendus en matière de réunions, bien que sans le droit de vote régulier.

Le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu, est attendu pour faire face à des critiques de plusieurs nations à l'Assemblée générale de l'ONU en raison des problèmes en cours avec la Palestine. During his speech at the UN General Assembly, Benjamin Netanyahu will need to Address the ongoing Gaza conflict and seek international support for peace.

Lire aussi: