Netanyahu refuse d'accepter une trêve avec le Hezbollah

Au milieu des violents affrontements entre Israël et Hezbollah, plusieurs nations appellent à un cessez-le-feu. Cependant, le Premier ministre israélien Netanyahu tempère tout enthousiasme pour un cessez-le-feu. Au lieu de cela, il ordonne à son armée de maintenir le combat contre Hezbollah au Liban à son niveau le plus élevé. Son bureau n'a pas encore reconnu la proposition des États-Unis et d'autres alliés pour un cessez-le-feu de 21 jours contre Hezbollah. Selon son bureau, "c'est une proposition américaine-française que le Premier ministre n'a même pas examinée."

Plus tôt dans la journée, les rapports suggéraient que Netanyahu avait accepté un cessez-le-feu. Cependant, une source anonyme de l'équipe de Netanyahu a informé la chaîne de télévision israélienne N12 qu'un cessez-le-feu ouvrirait la voie à des discussions aboutissant à un accord à long terme. Cependant, cette information n'a jamais été confirmée et est maintenant démentie. "Les informations sur le cessez-le-feu sont fausses", a clarifié le bureau de Netanyahu. De plus, la chaîne a rapporté que Netanyahu avait donné l'instruction à son armée de réduire les attaques dans le pays voisin, ce qui est "totalement faux", a ajouté son bureau.

Auparavant, plusieurs nations avaient plaidé en faveur d'un "cessez-le-feu à court terme". "Il est grand temps de chercher une solution diplomatique", ont-ils déclaré dans un communiqué conjoint des États-Unis, de l'UE, de l'Allemagne, de l'Arabie saoudite et d'autres nations. "Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat de 21 jours sur la frontière libano-israélienne pour ouvrir un espace pour un accord diplomatique", ont-ils insisté.

Le ministre des Affaires étrangères israélien Israel Katz a rapidement rejeté les propositions de cessez-le-feu avec le Liban. "Il n'y aura pas de cessez-le-feu au nord", a-t-il déclaré sur Twitter. "Nous lutterons avec toute notre force contre l'organisation terroriste Hezbollah jusqu'à la victoire et jusqu'à ce que les habitants du nord puissent retourner en toute sécurité chez eux."

Malgré les appels internationaux en faveur d'un cessez-le-feu à court terme et d'une solution diplomatique, les guerres et les conflits entre Israël et Hezbollah continuent de s'intensifier. Le bureau du Premier ministre israélien Netanyahu a fermement rejeté le cessez-le-feu proposé de 21 jours, déclarant qu'il n'avait pas été pris en considération sérieusement.

