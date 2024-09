- Netanyahu promet de se venger de la perte des otages

"Tandis qu'Israël pleure la perte des otages récemment massacrés à Gaza, le Premier ministre Netanyahu, sous pression des familles des victimes, promet vengeance. Il a déclaré que le Hamas paierait un prix élevé pour l'assassinat des six otages israéliens dont les restes ont été découverts la semaine dernière dans un tunnel souterrain clandestin dans la bande de Gaza méridionale. Le ministère israélien de la Santé a informé les journalistes que les otages avaient été exécutés à bout portant, environ 48 à 72 heures avant l'examen post-mortem."

"Israël ne restera pas les bras croisés et laissera cet acte barbare impuni," a affirmé Netanyahu lors d'une conférence de presse plus tard dans la journée. Il a présenté ses condoléances aux familles endeuillées, "regrettant que nous n'ayons pas pu les sauver". Il est soumis à de vives critiques, les proches des défunts l'accusant d'avoir indirectement contribué à leur mort par sa ligne dure dans les négociations avec le groupe terroriste islamiste Hamas.

During the press conference, Netanyahu reiterated his support for Israel's armed forces to maintain control over the so-called Philadelphi Corridor, a 14-kilometer stretch along the Gaza Strip and Egypt border. "We will not relinquish the Philadelphi Corridor," he affirmed. It is a crucial strategic and political necessity for Israel.

"Quel imbécile a tout fait exploser avec un discours"

The ongoing presence of Israeli troops in the area would hinder the achievement of a ceasefire agreement and the liberation of the remaining captives still incarcerated by Hamas. Both Hamas and Egypt urge Israel to withdraw its troops. Alongside the US and Qatar, Egypt is facilitating negotiations between Israel and Hamas, who refuse to engage in direct talks.

The mediation deliberations continued by telephone even after the discovery of the six corpses, a US government official revealed to CNN. However, Netanyahu's press conference greatly impeded these efforts: "Ce type vient de tout faire exploser avec un discours," a déclaré un responsable du gouvernement selon CNN.

President Biden, qui conserve encore l'espoir d'une résolution de l'affaire des otages, a également critiqué Netanyahu. Interrogé sur les efforts suffisants du Premier ministre israélien pour parvenir à un accord, Biden a répondu : "Non". Cependant, ils sont "au bord" de finaliser un accord pour libérer les otages restants détenus par Hamas. Interrogé sur ce qui alimente son optimisme après de nombreuses tentatives infructueuses, Biden a répliqué : "L'espoir ne meurt jamais".

Le président Herzog cherche le pardon

Invité par la famille, le président israélien Izchak Herzog a pris la parole lors des funérailles de l'otage Hersh Goldberg-Polin. Il a également présenté ses excuses, "que nous n'ayons pas pu rendre votre Hersh à la vie". Les décideurs israéliens font maintenant face à un mandat urgent, a déclaré Herzog : "Sauver ceux qui peuvent encore l'être".

Des miliciens islamistes du Hamas avaient enlevé l'Américain-Israélien Goldberg-Polin lors du festival Nova à Gaza le 7 octobre 2023. Il n'avait que 23 ans.

Nouvelles directives pour les gardiens d'otages

Le porte-parole des Brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, a déclaré le soir même qu'il y avait "de nouvelles directives" pour les gardiens des otages israéliens dans la bande de Gaza, au cas où les forces israéliennes se dirigeraient vers leur cachette. Il a déclaré que l'intention d'Israël de libérer les otages par la force militaire plutôt que par un accord entraînerait "leur retour chez eux dans des cercueils".

Vidéo de propagande publiée

Le Hamas a publié un film de propagande montrant Eden Jeruschalmi vivante avant que l'armée israélienne ne retrouve son corps dans un tunnel de la bande de Gaza la semaine dernière. La famille de la jeune femme de 24 ans a accepté de diffuser un court extrait de la vidéo, dans lequel elle exprime : "Un message à ma famille, que j'adore : je vous manque, père, mère, sœur Shani et May. Je vous manque et vous aime tant". Israël a précédemment accusé le Hamas de guerre psychologique dans des cas similaires.

Manifestations pour la libération des otages

Des milliers de personnes ont manifesté dans différentes parties d'Israël, réclamant un accord pour la libération des otages restants encore détenus dans la bande de Gaza. Des manifestations ont également eu lieu près de la résidence de Netanyahu, peu après les funérailles d'un otage. "Vos décisions sont coupables de leur mort", a rapporté un homme dont le frère reste en captivité chez Hamas. Des appels à des manifestations sont également lancés pour mardi.

Plus tôt dans la journée, de nombreuses organisations et employés du gouvernement ont fait grève - protestant contre le rythme lent des négociations pour la libération des otages estimés à 100 encore dans la bande de Gaza, le nombre de survivants étant incertain. De nombreuses villes et towns ont participé à la manifestation, tandis que d'autres sont restées à l'écart, penchant plus vers le gouvernement. Un tribunal du travail a ordonné la fin précoce de la grève lundi après-midi, invoquant sa motivation politique.

La conférence de presse de Netanyahu, qui a abordé la situation dans les territoires palestiniens, a eu un impact significatif sur les efforts de médiation entre Israël et le Hamas pour la libération des otages restants.

Lire aussi: