Netanyahu présente ses excuses, mais maintient sa position sur la route de Philadelphie

Suite à la découverte de six otages décédés liés au groupe islamiste radical Hamas dans la bande de Gaza, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exprimé ses regrets. Apparissant à la télévision en direct, il a reconnu : "Je suis désolé de ne pas avoir pu les ramener vivants." Dans son discours, Netanyahu a mentionné : "Nous nous en sommes rapprochés, mais malheureusement, nous avons échoué."

Le groupe islamiste Hamas fera face à des conséquences sévères pour son rôle dans la mort des otages, car six corps ont été découverts dans un tunnel souterrain dans le secteur sud de Gaza. Des déclarations du ministère israélien de la Santé ont révélé que les victimes avaient été exécutées brutalement, environ 48 à 72 heures avant les examens post-mortem. "La justice doit être rendue pour cet acte brutal", a déclaré Netanyahu. Des condoléances ont été présentées aux familles des victimes par le biais d'un communiqué officiel.

Des foules manifestant et réclamant des actions dans les principales villes israéliennes ont demandé un accord rapide pour la libération des otages encore prisonniers dans la bande de Gaza. Même près de la résidence de Netanyahu, des centaines de personnes ont assisté à une séance de protestation après les funérailles d'une des victimes. Un homme énervé, qui n'a pas été identifié, a exprimé sa frustration envers le Premier ministre en déclarant : "C'est à cause de tes décisions qu'ils ne sont plus avec nous."

Le temps presse

Précédemment, le président américain Joe Biden avait critiqué les tentatives de Netanyahu pour sécuriser un accord comme insuffisantes. Les familles des otages ont exprimé leur reconnaissance envers les efforts de Biden pour obtenir leur libération, demandant une résolution similaire de la part de Netanyahu. "Le peuple d'Israël ne tolérera pas les presque onze mois d'indifférence envers les otages", a déclaré une déclaration conjointe. "Chaque jour pourrait être leur dernier, comme les récents événements l'ont démontré, le prix de la négligence est élevé."**

Au cours d'une conférence de presse, Netanyahu a réaffirmé son engagement à reprendre le contrôle du corridor de Philadelphi, un tronçon stratégique de 14 kilomètres à la frontière égypto-palestinienne. "Nous ne céderons pas le corridor de Philadelphi", a-t-il affirmé. Cependant, maintenir une présence militaire dans la région pourrait compliquer la possibilité de conclure un accord de cessez-le-feu dans la guerre de Gaza et de sécuriser la libération des otages encore détenus par le Hamas islamique. Tanto

Lire aussi: