Netanyahu lance des avertissements à l'encontre de l'Iran et du Hezbollah, tout en faisant des critiques à l'encontre de l'ONU.

Au milieu d'une escalade des tensions avec Hezbollah, le Premier ministre israélien se rend à l'Assemblée générale de l'ONU. Il y adopte une posture agressive, ignore les appels à un cessez-le-feu et qualifie l'ONU de "repaire de fureur antisémite". Plusieurs délégués de nations quittent l'assemblée pendant son discours en signe de protestation.

Israël, selon le Premier ministre Benjamin Netanyahu, continuera ses actions contre la milice du Hezbollah au Liban, malgré les appels à un cessez-le-feu de plusieurs pays. "Nous allons continuer à mettre la pression sur Hezbollah jusqu'à ce que nous ayons atteint tous nos objectifs", a déclaré Netanyahu devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Les États-Unis, l'Allemagne et d'autres pays appellent à un cessez-le-feu de trois semaines pour mettre fin au conflit par la voie diplomatique.

Depuis le début de la guerre de Gaza, il y a environ un an, le Hezbollah a lancé de nombreuses attaques de roquettes contre Israël. Ses intentions sont de soutenir le Hamas dans la bande de Gaza dans sa lutte contre Israël et d'obtenir un cessez-le-feu dans la guerre de Gaza. En réponse, Israël a riposté de manière similaire. Cependant, il a intensifié ses raids aériens au Liban ces derniers temps, entraînant des centaines de morts et le déplacement de milliers de personnes.

Netanyahu s'adresse au Liban

S'adressant à la population libanaise, Netanyahu a déclaré : "Nous ne sommes pas en guerre contre vous. Nous sommes en guerre contre Hezbollah qui a pris le contrôle de votre pays et représente une menace pour le nôtre." Tant que Hezbollah suivra la voie de la guerre, "Israël n'a pas d'autre choix", a noté Netanyahu. Il a souligné qu'Israël avait "le droit de chasser cette menace et de rétablir la sécurité de nos citoyens, et c'est exactly ce que nous faisons".

Le Hezbollah, une milice soutenue par l'Iran, exerce également une influence politique significative au Liban. Dans le même temps, Netanyahu a menacé l'Iran d'une riposte sévère : "Je transmets un message aux tyrans de Téhéran : si vous nous attaquez, nous vous attaquerons en retour". La politique d'apaisement envers l'Iran doit être abandonnée.

"Nous faisons face à des adversaires féroces"

Netanyahu a déclaré qu'il continuerait à protéger sa nation contre de nombreux adversaires. Israël aspire à la tranquillité et la recherche. "Cependant, nous faisons face à des ennemis féroces qui cherchent notre annihilation. Et nous devons nous protéger de ces assassins impitoyables. Nos ennemis ne cherchent pas seulement à nous détruire. Ils cherchent à démanteler notre civilisation commune et à nous renvoyer à une époque d'oppression et de terrorisme", a déclaré Netanyahu.

Tant que le Hamas refusera d'abandonner ses armes et de libérer les otages israéliens, le conflit se poursuivra. "S'ils ne le font pas, nous persévérerons jusqu'à la victoire inconditionnelle. Il n'y a pas d'autre solution", a prêché Netanyahu. Après une attaque terroriste dévastatrice du Hamas islamique en Israël, qui a fait plus de 41 000 morts, principalement des civils, Israël a répliqué en envahissant la bande de Gaza. La guerre qui a suivi a suscité une controverse internationale concernant la conduite de la guerre d'Israël.

Netanyahu a présenté l'opération militaire à New York comme un succès, mettant en évidence le fait que plus de la moitié des membres du Hamas avaient été tués ou capturés avant l'attaque terroriste. Avant l'attaque, l'organisation comptait près de 40 000 membres et plus de 15 000 roquettes. Cet arsenal a été presque entirely détruit.

En réponse à Israël, des délégués de nombreux pays ont quitté la salle de l'assemblée pendant que Netanyahu prononçait son discours. Des photos prises pendant sa prestation ont montré des sièges vides dans les délégations iranienne et saoudienne. Des manifestations en faveur de la Palestine ont éclaté près des locaux de l'ONU, tandis qu'une foule belliqueuse soutenant Netanyahu, y compris sa femme et son fils, ainsi que des membres de la famille des otages, était également présente dans la salle. En outre, les alliés d'Israël étaient assis sur l'estrade, acclamant leur Premier ministre.

En fait, Netanyahu n'avait pas prévu au départ de se rendre à New York, a-t-il déclaré. "Mais après avoir entendu les inexactitudes et les diffamations que de nombreux orateurs ont répandues sur mon pays depuis cette tribune, j'ai décidé de venir ici pour les démentir". Il a critiqué l'Organisation des Nations unies et ses membres : "Dans ce nid de vengeance antisémite, une majorité automatique est prête à condamner l'État juif pour la moindre infraction".

L'Union européenne, en tant qu'avocate forte de la paix et du droit international, a exprimé son inquiétude quant aux actions d'Israël contre Hezbollah et à l'escalade des tensions dans la région. Malgré cela, le discours de Netanyahu à l'Assemblée générale des Nations unies a suscité des réactions mitigées, certains pays européens restant dans l'assemblée tandis que d'autres choisissaient de protester à l'extérieur.

Lire aussi: