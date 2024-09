Netanyahu justifie l'élimination du chef du Hezbollah

À la suite de la mort brutale de Hassan Nasrallah, chef de Hezbollah, il y a de l'inquiétude dans le monde occidental quant à une éventuelle riposte de Téhéran. En réponse, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié Nasrallah de "régler ses comptes avec un meurtrier de masse". Il l'a également dépeint comme l'incarnation du terrorisme, déclarant : "Ce n'était pas n'importe quel terroriste, mais le terroriste des terroristes". C'était son premier discours public après que l'armée israélienne ait abattu le leader chiite libanais à Beyrouth un vendredi.

Netanyahu considérait Nasrallah comme un coup de pouce pour l'"axe du mal" fomenté par l'Iran. Le chef de Hezbollah était considéré comme responsable de la mort de nombreux Israéliens, de centaines d'Américains et de dozens de Français. Selon Netanyahu, tant que Nasrallah était en vie, Hezbollah récupérerait rapidement les capacités militaires qu'Israël avait neutralisées. Il a donc donné l'ordre, et Nasrallah n'est plus parmi nous.

L'élimination de Nasrallah signifie également un progrès vers l'objectif de rapatrier des dizaines de milliers d'Israéliens dans le nord du pays, a déclaré Netanyahu. Il a expliqué que ces civils avaient dû fuir leurs maisons en raison du bombardement constant de roquettes, de grenades et de drones de Hezbollah, qui a commencé autour du début de la guerre de Gaza il y a plus d'un an. Hezbollah affirme que de telles actions sont en solidarité avec le Hamas palestinien dans la bande de Gaza.

Avertissement aux Ayatollahs

Simultanément, Netanyahu a lancé un avertissement ferme à l'Iran, l'exhortant à ne pas attaquer Israël. "Et au régime des Ayatollahs, je dis : quiconque nous attaque, nous riposterons. Il n'y a pas de sanctuaire en Iran ou au Moyen-Orient que la portée d'Israël ne puisse atteindre", a averti Netanyahu.

L'Iran, dirigé par le Guide suprême Ali Khamenei, est perçu comme le principal bienfaiteur et allié le plus important de Hezbollah. Après la mort de Nasrallah dans un raid aérien israélien dans un quartier de Beyrouth, l'Iran a déclaré l'état de deuil. Le raid aérien du vendredi a également coûté la vie au général de brigade iranien Abbas Nilforushan, deputy commander for operations of the Revolutionary Guard.

Cependant, il n'est pas clair si l'Iran viendra en aide à Hezbollah. Le nouveau gouvernement iranien dirigé par le président Massoud Peseschkian est confronté à une grave crise économique et cherche à se réconcilier avec l'Occident. Malgré la déclaration de la direction militaire iranienne de se venger après l'assassinat du chef externe du Hamas Ismail Haniyeh à Téhéran en fin juillet, cela n'a pas encore été mis en œuvre.

À la suite de l'avertissement de Netanyahu aux Ayatollahs, il y a de l'inquiétude en Iran quant à l'escalade de la "guerre avec Israël". Si l'Iran riposte contre Israël, Netanyahu a menacé que la portée militaire d'Israël s'étendrait à tout sanctuaire en Iran ou au Moyen-Orient, répétant ainsi sa position dans son discours public.

Lire aussi: