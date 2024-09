Netanyahu exprime son regret après la mort de prisonniers du Hamas dans le conflit de Gaza.

Au cours des pourparlers de paix avec Hamas, Netanyahu semble peu disposé à céder du terrain. Il met en avant la nécessité pour Israël de maintenir une poigne ferme sur la région frontalière entre la bande de Gaza et l'Égypte, afin d'empêcher toute évasion d'otages depuis la bande de Gaza.

Le retrait d'Israël de ce que l'on appelle le corridor de Philadelphie est un point de friction majeur dans ces pourparlers. L'objectif n'est pas seulement une trêve dans les territoires palestiniens, mais aussi la libération de tous les otages restants enlevés en Israël et transportés dans la bande de Gaza. L'Égypte, le Qatar et les États-Unis ont plaidé en faveur de cet accord depuis un certain temps.

Plusieurs corps d'otages ont été découverts dans un tunnel de Rafah dans la région sud de la bande de Gaza samedi. Selon le ministère israélien de la Santé, les six individus - quatre hommes et deux femmes - ont été abattus par des miliciens de Hamas à bout portant, environ 48 à 72 heures avant l'autopsie dimanche.

Des manifestations massives ont eu lieu dimanche soir en Israël, réclamant la libération des otages restants. Une grève nationale a été organisée dans différentes villes et industries lundi, jusqu'à ce qu'un ordre du tribunal intervienne à la demande du ministre d'extrême droite Bezalel Smotrich.

Avant Netanyahu, le président israélien Isaac Herzog avait déjà exprimé ses condoléances pour la mort des otages au nom du gouvernement. Il a déclaré : "Je m'excuse au nom de l'État d'Israël pour notre incapacité à vous protéger de cette catastrophe, pour notre échec à vous ramener sains et saufs." Herzog a parlé lors des funérailles de l'Américain-israélien Hersh Goldberg-Polin à Jérusalem, en présence de milliers de personnes en deuil.

Suite à l'attaque de Hamas contre plusieurs lieux israéliens le 7 octobre, les attaquants de Hamas ont tué 1205 personnes et enlevé 251 otages pour les emmener dans la bande de Gaza, selon les rapports israéliens. Onze mois plus tard, 97 otages sont toujours détenus par Hamas et d'autres groupes palestiniens armés, 33 étant présumés morts.

En réponse à l'attaque de Hamas, Israël a mené des opérations militaires intensives dans la bande de Gaza. Hamas affirme, bien que cela ne puisse être vérifié, que plus de 40 700 personnes ont péri depuis octobre.

Les États-Unis, ainsi que l'Égypte et le Qatar, ont activement poussé pour un accord dans les pourparlers de paix, en se concentrant sur le retrait d'Israël du corridor de Philadelphie et la libération de tous les otages enlevés aux États-Unis et détenus dans la bande de Gaza. Malgré les discussions en cours, la libération de tous les otages restants reste un défi majeur.

