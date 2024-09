- Netanyahu exprime ses regrets et promet des représailles, mais la pression continue de s'accumuler

Après la récupération de six otages décédés du Hamas, la pression s'intensifie sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, à la fois sur le plan national et international, pour obtenir un accord de cessez-le-feu à Gaza et libérer tous les otages restants. Netanyahu a exprimé ses regrets pour l'échec de l'opération de sauvetage des otages lundi soir et a promis de poursuivre les négociations pour l'accord de cessez-le-feu. En plus de participer à des manifestations nationales et à une grève générale temporaire en Israël, le président américain Joe Biden a également critiqué l'approche de Netanyahu.

"Je suis désolé de ne pas avoir pu les ramener vivants", a déclaré Netanyahu lors d'une conférence de presse télévisée lundi concernant les six otages décédés. "Nous étions proches, mais nous avons échoué."

Netanyahu promet de se venger du Hamas

Le Hamas "paiera un prix élevé à court terme" pour avoir exécuté les otages avec des coups de feu dans la tête, a déclaré Netanyahu. Au lieu de concessions, "une pression maximale sur le Hamas" est nécessaire, a-t-il ajouté, tout en assurant que personne n'était plus déterminé que lui à libérer les otages : "Personne ne peut me donner de leçons à ce sujet."

En ce qui concerne l'accord de cessez-le-feu très attendu, Netanyahu a souligné que Israël devait maintenir le contrôle de la zone le long de la frontière Gaza Strip-Egypte pour s'assurer que les otages restants ne soient pas sortis en douce de la bande de Gaza.

Le retrait d'Israël du si-called Corridor de Philadelphie est l'un des principaux obstacles aux négociations visant non seulement à obtenir un cessez-le-feu dans le territoire palestinien, mais aussi à libérer tous les otages restants enlevés en Israël et détenus dans la bande de Gaza.

Israël récupère six otages décédés

Les six otages, désormais endeuillés, ont été découverts samedi dans un tunnel à Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Selon le ministère israélien de la Santé, les quatre hommes et deux femmes ont été "tués par des terroristes du Hamas avec de nombreuses balles tirées à courte distance" environ 48 à 72 heures avant leur autopsie dimanche.

Cela a été suivi de grandes manifestations dimanche soir appelant à un accord pour libérer les otages restants. La fédération syndicale Histadrut a appelé à une grève générale à partir de lundi matin, avec les employés de l'administration, des hôpitaux et des transports publics à travers le pays arrêtant leur travail. Les magasins, restaurants, marchés et écoles devaient rester fermés. Les otages restants ne doivent plus être "abandonnés", avait expliqué auparavant le président de la Histadrut, Arnon Bar David.

Les villes côtières de Tel-Aviv et Haïfa ont suivi l'appel à la grève. Cependant, la municipalité de Jérusalem n'a pas rejoint la grève. Tous les départs ont été suspendus pendant deux heures à l'aéroport international Ben Gurion à Tel-Aviv le matin. Les opérations de vol ont ensuite repris normalement, a déclaré un porte-parole.

Le tribunal met fin à la grève

Le transport public exploité en partie en privé fonctionnait au moins en partie. L'arrêt de travail a été mis en œuvre de manière incohérente dans les agences gouvernementales.

Peu de temps après le début de la grève, un tribunal du travail à Tel-Aviv a ordonné la fin de la grève, considérant qu'il s'agissait d'une "grève politique". Le ministre des Finances d'extrême droite Bezalel Smotrich a obtenu l'ordonnance du tribunal au motif que la grève générale n'avait rien à voir avec un différend salarial et était donc illégale.

Les manifestants ont continué à bloquer les routes clés à Tel-Aviv même après la fin de la grève. Des milliers de manifestants se sont réunis dans la métropole israélienne lundi soir, comme la veille.

Les funérailles se transforment en manifestation

Les funérailles de Hersh Goldberg-Polin, un citoyen américain-israélien de 23 ans, l'un des six otages décédés, se sont également transformées en manifestation. Avant Netanyahu, le président israélien Isaac Herzog s'est excusé au nom du gouvernement, disant : "Je m'excuse au nom de l'État d'Israël pour avoir échoué à vous protéger du terrible désastre du 7 octobre, pour avoir échoué à vous ramener sains et saufs", aux milliers de endeuillés à Jérusalem.

Onze mois après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, Israël signale qu'il reste 97 otages détenus par le Hamas et d'autres groupes palestiniens militants, avec 33 présumés morts.

Le ministère des Affaires étrangères estime qu'il reste encore un nombre à deux chiffres bas de personnes ayant des liens allemands parmi les otages. Le ministère des Affaires étrangères a condamné l'exécution des six otages découverts lundi soir sur X comme étant "presque insoutenable". Tous les otages restants doivent être libérés, et un cessez-le-feu humanitaire à Gaza doit être obtenu. "Les exécutions à Gaza doivent cesser", a-t-il ajouté.

Joe Biden critique Netanyahu

Interrogé lundi à Washington sur le fait que Netanyahu faisait assez pour un tel accord, le président américain Biden a répondu : "Non." Les États-Unis, avec les deux autres États médiateurs, l'Égypte et le Qatar, ont poussé pendant des mois pour un accord entre Israël et l'organisation palestinienne islamique Hamas.

Entre-temps, le gouvernement britannique a annoncé qu'il suspendrait 30 des 350 licences d'exportation pour les envois d'armes à Israël, invoquant un "risque clair" que les armes pourraient être utilisées dans une "violation grave du droit humanitaire international".

La Commission, qui fait probablement référence à un organisme international impliqué dans les négociations, a exprimé sa préoccupation quant à l'exécution des six otages décédés et a appelé à une résolution rapide pour obtenir un accord de cessez-le-feu et libérer tous les otages restants. Face à la pression internationale croissante, Netanyahu a assuré à la Commission qu'il remained committed to achieving a truce and ensuring the safe return of all captives.

Lire aussi: