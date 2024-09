- Netanyahu exprime que le couloir de Philadelphie ne sera pas laissé sans surveillance.

Le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu, est déterminé à maintenir le contrôle sur le corridor de Philadelphie, une bande d'environ 14 kilomètres le long de la frontière séparant la bande de Gaza de l'Égypte. Lors d'une conférence de presse, il a affirmé : "Nous ne lâcherons pas le corridor de Philadelphie." Il a considéré cela comme essentiel aux intérêts stratégiques et politiques d'Israël.

La présence persistante des militaires israéliens dans la région pourrait poser de sérieux défis pour établir une trêve dans le conflit de Gaza et libérer les otages toujours détenus par le Hamas, groupe extrémiste islamique. À la fois le Hamas et l'Égypte appellent Israël à évacuer ses troupes.

De plus, Netanyahu a menacé le Hamas de graves conséquences pour la mort de six otages israéliens, dont les corps ont été retrouvés dans un tunnel souterrain dans le sud de la bande de Gaza. Selon les médias, le ministère israélien de la Santé a rapporté que les otages avaient été exécutés à bout portant entre 48 et 72 heures avant l'autopsie.

"We won't allow this atrocity to go unanswered," Netanyahu a déclaré. Il a présenté ses condoléances aux familles endeuillées, reconnaissant : "nous n'avons pas réussi à les ramener vivants."

Précédemment, des milliers d'Israéliens avaient exprimé leur désir d'un accord de libération des otages lors de manifestations dans les rues, exprimant leur frustration envers leur leadership. "Vos actions ont entraîné leur déclin," a rapporté les médias israéliens, citant un homme dont le frère est toujours emprisonné à Gaza.

L'occupation continue du corridor de Philadelphie par les forces israéliennes pourrait potentiellement dégénérer en une guerre totale avec le Hamas et l'Égypte, qui insistent sur le retrait d'Israël. La mort tragique des otages israéliens a encore attisé les tensions, poussant Netanyahu à promettre une rude riposte contre le Hamas.

