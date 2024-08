Netanyahu et Gallant se battent pour les prises d'otages.

Gallant a parlé de la décision qu'Israël doit prendre entre un accord pour un cessez-le-feu - qui pourrait mettre fin aux conflits au nord avec le Hezbollah libanais et dans la bande de Gaza - et une escalade de la guerre, a rapporté le canal Kan. Lui et l'establishment militaire soutiendraient la première option, a déclaré Gallant, plutôt que de parler d'une "victoire totale" et de toutes ces sottises. En disant cela, Gallant faisait référence à une déclaration souvent faite par Netanyahu.

Le bureau de Netanyahu a publié un communiqué peu après les remarques de Gallant. Le Premier ministre israélien a accusé le ministre de la Défense d'endommager un accord pour la libération des otages. "Si Gallant adopte le discours anti-israélien, il nuit aux chances d'un accord pour la libération des otages", a expliqué Netanyahu.

Le "seul obstacle" à un accord d'otages reste le leader de l'organisation palestinienne islamique Hamas, Yahya Sinwar. La seule option d'Israël est d'"atteindre une victoire totale", ce qui engage tout le monde, "y compris Gallant".

Gallant a clarifié sur le service en ligne X qu'il avait insisté lors de la conférence de presse sur son engagement à atteindre les "objectifs de la guerre et à poursuivre les combats". Le ministre de la Défense a également critiqué le fait que des déclarations comme celle du lundi aient été faites à plusieurs reprises depuis le début de la guerre.

Un représentant de haut niveau de Hamas a déclaré que les remarques de Gallant confirmaient ce que l'organisation palestinienne islamique "a toujours dit". "Netanyahu ment au monde et aux familles des otages, il se moque de la vie des otages et il ne veut pas de règlement."

Dans l'attaque sans précédent de Hamas contre Israël le 7 octobre, les rapports israéliens indiquent que 1 198 personnes ont été tuées et 251 personnes ont été prises en otage dans la bande de Gaza. 111 otages sont toujours détenus là-bas, 39 d'entre eux étant déjà morts, selon les déclarations de l'armée israélienne.

Israël a depuis mené des opérations militaires de grande envergure dans la bande de Gaza. Selon les rapports du ministère de la Santé contrôlé par Hamas, qui ne peuvent pas être indépendamment vérifiés, plus de 39 800 personnes ont été tuées jusqu'à présent.

