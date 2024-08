Netanyahu accuse le ministre de la Défense de "propos anti-israélien", exposant la fracture sur la guerre à Gaza

Médias israéliens rapportent cette semaine que Gallant, s'adressant à des parlementaires lors d'un briefing de sécurité privé, a qualifié l'objectif de guerre de Netanyahu, qui vise une "victoire absolue" sur Hamas, de "bavardage", et a traité ceux qui affirment que c'est réalisable de "héros avec des tambours de guerre".

L'office de Netanyahu a répliqué en déclarant que les commentaires de Gallant mettent en danger les pourparlers pour libérer les otages détenus à Gaza.

"Lorsque Gallant adopte le discours anti-israélien, il nuit aux chances de conclure un accord d'otages", a déclaré l'office du Premier ministre dans un communiqué. Il a affirmé que Gallant était tenu de poursuivre les deux objectifs jumeaux de la guerre d'Israël à Gaza : éliminer Hamas et libérer les otages enlevés par Hamas lors des attaques du 7 octobre.

Cet échange acerbe est le dernier d'une série de disputes entre les deux hommes pendant plus de 10 mois de guerre, et intervient alors qu'Israël se prépare à une éventuelle attaque d'Iran et de son proxy Hezbollah au Liban. Cela a incité les États-Unis à renforcer les défenses d'Israël, en envoyant un sous-marin lance-missiles dans la région ce week-end.

Iran et Hezbollah ont juré de venger les meurtres du mois dernier du chef politique de Hamas Ismail Haniyeh, décédé dans une explosion à Téhéran, et du commandant militaire de Hezbollah Fu'ad Shukr, assassiné lors d'une frappe aérienne israélienne dans une banlieue de Beyrouth.

Iran a accusé Israël de la mort de Haniyeh, et une source familiarisée avec la question a précédemment déclaré à CNN que Haniyeh avait été assassiné avec un explosif caché dans la maison d'hôtes où il séjournait.

La mort de Haniyeh, qui avait été un acteur clé dans les pourparlers de cessez-le-feu, menaçait de faire dérailler les négociations pour mettre fin à la guerre à Gaza et d'escalader le conflit, avec l'Iran avertissant que la "vengeance du sang" pour le meurtre était "certaine". Hezbollah a également promis que le sang de Shukr "n'aura pas été versé en vain" et a menacé de se venger, forçant Israël à affronter la perspective d'une guerre sur plusieurs fronts.

Les critiques accusent Netanyahu d'être plus intéressé à vaincre Hamas et à préserver son gouvernement qu'à rendre les otages. Des membres de droite de sa coalition ont menacé de faire tomber le gouvernement si un accord est conclu.

Un groupe de familles d'otages a accusé samedi le Premier ministre de "jouer" avec la vie des otages pour assurer la survie de son gouvernement, selon le Times of Israel.

Les États-Unis, l'Égypte et le Qatar – médiateurs clés dans les pourparlers entre les parties en guerre – ont exhorté Israël et Hamas à retourner à la table des négociations pour examiner une "proposition de pont finale". Les discussions reprendront jeudi dans la capitale égyptienne du Caire ou dans la capitale du Qatar, Doha.

Fissure profonde

Gallant, qui est devenu un interlocuteur clé pour les conseillers du président américain Joe Biden, a souvent insisté sur la nécessité d'un accord de cessez-le-feu. Il a précédemment appelé Netanyahu à déclarer qu'Israël ne établirait pas de contrôle civil ou militaire sur Gaza, bien que le Premier ministre soit resté vague sur ses plans pour "le jour d'après" la guerre.

Dans ses commentaires divulgués, Gallant a également affirmé avoir proposé en octobre une attaque préventive contre Hezbollah au Liban, mais que Netanyahu n'avait pas soutenu la frappe et avait manqué l'occasion.

"Les conditions aujourd'hui pour une guerre au Liban sont l'opposé de ce qu'elles étaient au début de la guerre", a rapporté Gallant aux parlementaires.

En réponse aux allégations de Gallant, l'office de Netanyahu a dévié la responsabilité de l'échec à conclure un accord de cessez-le-feu, affirmant que Gallant "aurait dû attaquer (le chef de Hamas Yahya) Sinwar, qui refuse d'envoyer une délégation aux négociations, et qui était et reste le seul obstacle à l'accord d'otages".

Dans un post ultérieur sur X, un Gallant repentant a déclaré avoir dit lors de la réunion privée qu'il était "déterminé à atteindre les objectifs de la guerre et à continuer le combat jusqu'à ce que Hamas soit démantelé et que les otages soient libérés", et a également critiqué les fuites de "forums sensibles et confidentiels".

Il a souligné qu'Israël fait face à "des jours difficiles où nous devrons rester fermes et prendre des mesures offensives puissantes et défensives".

Gallant rejoint un certain nombre de hauts responsables israéliens qui ont mis en question l'objectif de Netanyahu de détruire Hamas. En juin, le porte-parole militaire en chef, le Rear Adm. Daniel Hagari, a déclaré que l'idée d'"éliminer Hamas" est "de lancer du sable aux yeux du public".

CNN a récemment rapporté que presque la moitié des battalions militaires de Hamas dans le nord et le centre de la bande de Gaza ont rekonstruit certaines de leurs capacités de combat, Despite Israel's relentless assault, according to a joint analysis with the American Enterprise Institute’s Critical Threats Project and the Institute for the Study of War.

Au cours de la série de conflits en cours entre Israël et Hamas, le Moyen-Orient est devenu un point focal de préoccupation mondiale. Le monde suit de près les développements, en particulier les efforts pour libérer les otages détenus par Hamas.

Iran et son proxy Hezbollah, cherchant à venger les récentes assassinats de figures clés comme le chef politique de Hamas Ismail Haniyeh et le commandant militaire de Hezbollah Fu'ad Shukr, ont menacé de se venger, risquant d'escalader les tensions dans la région.

