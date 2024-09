Nestlé fait face à une lourde amende de deux millions d'euros en France

La division des eaux minérales de Nestlé est condamnée à une amende de 2 millions d'euros en France, suite à des fraudes et des préoccupations environnementales. Les magistrats d'Epinal, en France, dans la région des Vosges, ont annoncé un accord judiciaire avec Nestlé Waters. L'entreprise a convenu de couvrir les dommages environnementaux, en plus de l'amende importante.

Cette décision a été prise suite aux résultats de deux enquêtes préliminaires. La première a mis en évidence des irrégularités dans les permis administratifs à neuf des 130 points de captage d'eau de Nestlé Waters. La deuxième a révélé l'utilisation non autorisée de rayonnements UV et de filtres à charbon actif sur l'eau minérale. Bien que ces traitements conviennent à l'eau du robinet, ils ne sont pas approuvés pour l'eau de source et minérale, qui est commercialisée comme de l'eau coûteuse et naturellement pure.

Les magistrats d'Epinal ont confirmé que Nestlé Waters avait corrigé les problèmes identifiés, arrêté les procédures de traitement d'eau non autorisées et proposé une "large" assistance aux officiels judiciaires et administratifs. Aucun impact négatif sur la santé publique n'a été signalé dans ce cas.

L'amende de 2 millions d'euros infligée à la division des eaux minérales de Nestlé est équivalente à environ 2 000 000 euros. Cette amende fait partie d'un accord global qui comprend le paiement des dommages environnementaux, ce qui représente une somme importante en millions.

Lire aussi: