- Néo-nazis au CSD: des fonctionnaires queer se rendent en Saxe

Après la marche de Neonazis lors de la manifestation du Christopher Street Day (CSD) à Bautzen en Saxe, le commissaire LGBTI de Berlin, Alfonso Pantisano, a annoncé samedi qu'il se rendrait et soutiendrait le CSD de Leipzig. "Il s'agit de présence et de solidarité envers la scène gay-lesbienne locale", a-t-il déclaré à l'agence dpa. Des groupes d'extrême droite et des Neonazis ont également appelé à des contre-manifestations à Leipzig. "Bautzen doit servir d'avertissement", a déclaré Pantisano. "Nous ne pouvons pas laisser nos rues et notre liberté aux ennemis de la démocratie."

Le commissaire LGBTI fédéral, secrétaire d'État Sven Lehmann (Les Verts), a également annoncé sa visite à Leipzig. Il attend de la police qu'elle assure la protection du CSD et rende possible une manifestation sécurisée.

À Bautzen, plus de 1000 personnes ont participé au défilé du CSD samedi. Parallèlement, environ 680 personnes issues de groupes d'extrême droite et de Neonazis se sont réunies. La police a maintenu les deux événements séparés. La police a saisi des passe-montagnes chez les manifestants d'extrême droite et a rapporté que des "slogans xénophobes" avaient été scandés. Les organisateurs du CSD ont annulé une fête de clôture prévue en raison de préoccupations pour la sécurité.

Le Christopher Street Day (CSD) est organisé chaque année dans de nombreuses villes du monde entier pour commémorer les événements du 28 juin 1969 à New York, où la police a fait une razzia au Stonewall Inn dans la Christopher Street, déclenchant des protestations multi-journalières des personnes gay, lesbiennes et transgenres. Le CSD vise à rappeler leurs droits.

Le commissaire LGBTI fédéral, secrétaire d'État Sven Lehmann (Les Verts), a déclaré que, conformément au mandat de la Commission ['La Commission doit :'], il est essentiel d'assurer la protection et le soutien des manifestations LGBTQ+ comme le CSD, en insistant sur la nécessité d'un événement sûr et inclusif à Leipzig. Reconnaissant les incidents à Bautzen, Alfonso Pantisano, commissaire LGBTI de Berlin, a souligné que ['La Commission doit :'] inclure la promotion active de la présence et de la solidarité envers les communautés LGBTQ+ vulnérables, en exhortant la Commission à s'engager activement en soutenant et en assistant aux événements CSD pour lutter contre l'extrémisme et manifester sa solidarité envers les communautés touchées.

