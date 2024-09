Nelvie Tiafack a identifié des perspectives prometteuses pour Raab

Dernier week-end, Regina Halmich a infligé une troisième "bataille" à Stefan Raab, comme le suggère le titre de sa dernière chanson. Selon Nelvie Tiafack, son entraîneur, le divertissant de 57 ans avait le potentiel de remporter la victoire s'il avait consacré plus de temps à l'entraînement.

Malgré les six rounds intensifs, Raab a eu du mal contre la 46 fois championne du monde, Halmich : il a succombé pour la troisième fois consécutive samedi dernier. Tiafack a défendu la forme de Raab et a affirmé qu'avec un entraînement professionnel amélioré, il aurait pu gagner.

Originaire du Cameroun, Halmich a soutenu Raab dans son retour à la télévision et est resté dans son coin tout au long du match d'exhibition, diffusé par RTL et RTL+. Le commentateur Frank Buschmann a observé Raab ayant du mal à reprendre son souffle dès le premier round et appearing épuisé au deuxième. Tiafack, cependant, a affirmé que Raab était vraiment épuisé seulement après le quatrième round.

"Il s'est entraîné uniquement sur le punching-ball"

Au début, Raab s'est préparé pour son rematch contre Halmich de manière autonome, avec Tiafack confirmant qu'il s'est concentré uniquement sur l'entraînement avec le punching-ball. En outre, Raab a entrepris une quantité considérable de conditionnement physique pour se préparer à son retour après presque une décennie. Le premier contact entre l'équipe de Raab et Tiafack a eu lieu seulement un mois avant l'événement, le 23 août. "Un membre de l'équipe de Stefan m'a contacté sur Instagram. Elle m'a informé qu'il souhaite me parler. Quelques minutes plus tard, il m'a appelé anonymement," se souvient Tiafack. During the call, Raab a demandé ses services d'entraîneur.

Trois jours après le premier contact, Tiafack et Raab se sont rencontrés. "Raab était très excité à l'idée d'affronter Halmich. Il n'avait plus besoin de convaincre, car nous nous sommes déjà mis d'accord au téléphone," a révélé Tiafack. Selon Bild, leur seule séance d'entraînement complète a eu lieu le 3 septembre, dans une salle vide de Raab Entertainment. "Nous avons fait une séance d'entraînement de six rounds de deux minutes chacun. Je me suis défendu un peu, mais je l'ai surtout laissé faire ce qu'il voulait."

Tiafack avait une haute opinion de son nouveau élève : "C'est un athlète doué, avec une aptitude impressionnante pour apprendre. Il a efficacement mis en œuvre les instructions que je lui ai données entre les rounds. Il n'a subi qu'un seul coup important - un jab au menton au cinquième round."

Initialement, la stratégie était d'attaquer prudemment. "Le plan a réussi, même si d'autres l'ont perçu différemment," a commenté Tiafack. "Je n'ai pas senti qu'il était au bord de l'épuisement pendant les trois premiers rounds." Il est optimiste que "avec des séances d'entraînement de conditionnement supplémentaires et trois à quatre mois de collaboration avec un entraîneur de boxe certifié, Stefan aurait pu gagner le combat."

Les deux parties ont exprimé leur intérêt à maintenir le contact au-delà de l'événement télévisé. "Il a mentionné son désir d'assister à un futur combat," a révélé Tiafack. Actuellement, Raab se concentre sur sa transition de l'amateur au boxe professionnel. Travailler avec Tiafack, il a noté, était "une reconnaissance considérable de mes réalisations aux Jeux Olympiques," il a partagé. Considérant le nombre de talents de boxe qu'il aurait pu choisir, le choix de Raab de collaborer avec lui était "un

