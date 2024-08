Nelly et Ashanti ont accueilli un nouveau membre de leur famille.

Le rappeur Nelly et la chanteuse R&B Ashanti ont discrètement accueilli un nouveau-né dans leur vie. Le petit dernier est parmi nous depuis quelques semaines déjà, et ils ont officiellement annoncé son arrivée et révélé son nom.

Le duo mélodieux a partagé la bonne nouvelle sur Instagram, avec Ashanti postant une photo et une vidéo d'elle-même, sansBaby bump. "Quatre semaines après l'accouchement. Vous ne devinerez jamais ce que ce corps peut faire. Je suis fière de mon corps pour avoir mis au monde mon précieux trésor, mon bébé", a-t-elle écrit en légende, révélant qu'elle était devenue mère il y a un mois.

Des représentants du couple ont confirmé l'information à People magazine : "Ashanti et Nelly ont accueilli leur petit Kareem Kenkaide Haynes le 18 juillet 2024. Les parents comblés sont fous de leur petit KK."

Nelly et Ashanti ont annoncé leur grossesse en avril. Pour Ashanti, c'est sa première expérience en tant que mère, et pour Nelly, c'est son troisième enfant biologique. Il est également le tuteur de ses deux neveux, les enfants de sa sœur Jackie Donahue, qui ont malheureusement succombé à la leucémie en 2005.

En juin 2024, il a été révélé que le couple s'était secrètement marié le 27 décembre 2023. Avant cela, Nelly et Ashanti ont confirmé en septembre 2023 qu'ils s'étaient remis ensemble après une absence de dix ans. Les géants de la musique ont commencé leur relation en 2003, mais après une décennie, ils se sont séparés en 2013. Actuellement, ils célèbrent leur renaissance amoureuse avec un enfant.

Nelly continue de faire des vagues dans le genre hip-hop, sortant de nouveaux morceaux malgré ses nouvelles responsabilités de père. L'amour d'Ashanti pour la musique R&B n'a pas faibli, et elle a même intégré des éléments de hip-hop dans son style lyrique, s'inspirant de leur amour commun pour le genre.

