- Nécessité accrue d'emplois permanents et continus.

À l'approche de la nouvelle année scolaire, il y a eu une augmentation des demandes des gouvernements locaux, des organisations et des partis d'opposition dans la Rhénanie-Palatinat. L'Association des Villes et Communes plaide en faveur d'un engagement plus fort en faveur des soins après l'école pour les enfants du primaire dans l'État. Entre-temps, l'Association des Enseignants sonne l'alarme quant à la nécessité d'une rémunération régulière des stagiaires, même pendant les vacances. La faction locale de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), quant à elle, critique le nombre élevé de postes d'enseignants non pourvus.

David Langner, président de l'association communale, a déclaré à Mayence que le gouvernement de l'État avait convenu du droit à des soins après l'école, mais délègue cette responsabilité aux municipalités, échappant à ses propres obligations. Langner a soutenu que cette pratique est inacceptable et pourrait aggraver les crises financières et de personnel dans les zones urbaines, rendant ainsi impossible l'obtention du droit universel aux soins après l'école d'ici 2026. La mécontentement des parents est donc inévitable, mais il a souligné l'importance de l'équilibre vie de famille-carrière et des opportunités éducatives égales, expliquant que la mise en œuvre de ce droit nécessite une planification et un temps appropriés, qui font malheureusement défaut.

D'ici août 2026, un droit légal aux soins après l'école s'appliquera en Allemagne pour tous les élèves de première année, avec le même droit s'étendant à tous les enfants d'école primaire jusqu'à la quatrième année d'ici août 2029. Actuellement, la plupart des États fédéraux se concentrent sur l'extension quantitative des offres.

Gross, experte en éducation pour la faction parlementaire d'État de la CDU, critique non seulement le nombre élevé de postes d'enseignants non pourvus, mais aussi la pratique consistant à mettre des enseignants qualifiés de Rhénanie-Palatinat au chômage après juillet, pour les réembaucher ensuite pour la nouvelle année scolaire. Elle s'inquiète que des jeunes enseignants talentueux migrent vers d'autres États fédéraux, tels que la Bavière, qui continue de soutenir les enseignants en formation.

Schwartz, présidente de l'Association des Enseignants de Rhénanie-Palatinat, partage l'inquiétude de Gross quant à cette pratique, soulignant que le temps de préparation pendant les vacances fait partie intégrante du service. Elle a soutenu que les vacances d'été ne sont pas six semaines de loisirs et a affirmé que les manuels scolaires et les matériaux supplémentaires ne peuvent être achetés ou examinés le premier jour de l'école. De plus, elle a souligné que la planification de cours, la coordination et les tâches organisationnelles sont nécessaires pour assurer une transition en douceur vers la nouvelle année scolaire.

