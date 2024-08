- Ne vous en prenez pas à des sentiments négatifs.

Cette semaine dans l'histoire de la musique britannique a été marquée par une montée et une chute notables d'un groupe, nul autre que Oasis. Ce vendredi particulier (30 août) marque les 30 ans depuis que leur album phare "Definitely Maybe" a fait son entrée dans les charts, jouant un rôle significatif dans la définition d'un genre entier - le Britpop. Cependant, le mercredi (28 août), il y a 15 ans, le guitariste Noel Gallagher a quitté le groupe suite à une dispute avec son frère Liam. Les rumeurs circulent maintenant sur la possibilité d'une autre étape importante.

Le monde des réseaux sociaux a été pris d'assaut par les frères Gallagher qui ont récemment partagé la date "27 août 2024" ainsi que l'heure "8h". Les spéculations vont bon train sur une annonce majeure prévue à 9h (CEST) le mardi prochain. Les médias britanniques s'agitent plus que jamais à propos d'une réunion attendue.

Oasis était connu pour son son de pop guitaristique et pour le duo dynamique des frères Gallagher en tant que leaders. Confiants, parfois arrogants, les cheveux en désordre, lunettes de soleil en place - deux esprits brillants qui se sont parfaitement mariés : Noel, le parolier exceptionnel, et Liam, le vocaliste distinctif.

Dans les années 90, ces jeunes de Manchester étaient l'exportation musicale la plus chaude qu'ait offerte l'Angleterre. Leur deuxième album, "(What's The Story) Morning Glory?" en 1995, les a propulsés sous les projecteurs avec des tubes tels que "Wonderwall" et "Don't Look Back In Anger". Leur rivalité avec Blur lors de la fameuse "Battle of Britpop" reste un sujet de débat quant à savoir qui a lancé la tendance.

Oasis est en pause depuis 2009

Blur, mené par le chanteur et guitariste Damon Albarn, est toujours actif aujourd'hui. Oasis, cependant, s'est désintégré en raison de la querelle des Gallagher. Cela s'est produit en 2009. Depuis, les frères sont restés dans l'actualité pour leurs apparitions sur le terrain de football de Manchester City ou pour leurs disputes publiques les uns avec les autres ou avec d'autres célébrités. Faire des vagues a toujours été leur spécialité.

La scission a eu lieu il y a 15 ans, mais des rumeurs de retour circulent maintenant. Un indice subtil est venu de Liam Gallagher sur X, déclarant : "Je n'ai jamais aimé le mot 'FORMER'." Les fans croient qu'il faisait référence au titre de "chanteur formerly Oasis".

La célèbre ligne "Don't Look Back in Anger" est-elle vraiment un commentaire sur leur relation ? Le "Sun" rapporte qu'ils travaillent secrètement à une réconciliation et préparent de grandes surprises pour leurs amis et connaissances.

Le "Mail on Sunday" cite une source anonyme affirmant que Liam (51 ans) et Noel (57 ans) pourraient assurer la tête d'affiche du plus grand festival de musique britannique, Glastonbury, en 2025 et donner dix concerts au stade de Wembley de Londres. Ils battraient ainsi le record récent de Taylor Swift. Entre-temps, le "Sunday Times" a entendu dire qu'en plus de Wembley, plusieurs concerts pourraient avoir lieu au parc de Heaton, Manchester, la ville natale d'Oasis.

Les critiques musicaux sont sceptiques quant au comeback imminent, Frank Laufenberg, un expert musical allemand connu, ayant déclaré dans une interview avec l'agence de presse allemande : "Il me semble qu'Oasis a déjà tout dit musicalement. Cette dispute continuelle entre les frères Gallagher m'a ennuyé. Cela n'avait rien à voir avec la musique. Et maintenant, tout à coup, tout est bien ? Très douteux."

Officiellement, il n'y a eu aucune annonce. Cependant, lors de sa performance au festival de Leeds, Liam Gallagher a laissé entendre la situation en déclarant : "C'est plutôt intéressant, n'est-ce pas ? Nous sommes dans une situation très intéressante." Il a ensuite interprété un tube d'Oasis, "Half the World Away", dédié à son frère, selon le "Sunday Mirror". Par la suite, la vidéo contenant la date a été diffusée.

Précédemment, Noel avait déjà couvert Liam de rares éloges en déclarant : "Je ne peux pas chanter 'Slide Away' et 'Cigarettes & Alcohol' et 'Rock 'N' Roll Star' et tout ça." a déclaré Noel Gallagher. "Je pourrais, mais ce n'est pas la même chose. C'est la façon ou la voix et l'attitude. Je n'ai pas la même attitude que lui." a-t-il poursuivi. "Si je chantais une chanson, elle sonnerait bien. S'il la chantait, elle sonnerait incroyablement."

Les experts musicaux estiment que si Noel a écrit de nombreux tubes, c'est la voix de Liam qui attire les foules. L'ancien groupe de Noel, High Flying Birds, a connu du succès, mais son jeune frère continue de se produire dans des lieux plus grands tels que l'arène O2 de Londres.

Récemment, Liam a sorti un album avec John Squire, ancien membre des Stone Roses. Comme d'habitude, Liam a dit ce qu'il pensait de l'album, le décrivant comme "le meilleur album depuis les Beatles' 'Revolver'".

Les rumeurs de comeback ne sont pas nouvelles. Il y a seulement quelques mois, les fans espéraient voir le groupe se produire au stade de Wembley pour l'été. Mais Liam Gallagher a mis fin à ces spéculations en avril en déclarant sur Twitter : "Je n'ai jamais mentionné une réunion d'Oasis, c'est fini, nous devons tous passer à autre chose pour notre propre bien-être."

Pour l'instant, Liam entame une tournée solo pour le 30e anniversaire de "Definitely Maybe". Si l'histoire est différente en 2025, cela reste à voir, mais comme toujours avec les frères Gallagher, c'est "définivement peut-être".

Malgré les déclarations précédentes de Noel selon lesquelles le groupe était terminé, Liam a laissé échapper des indices subtils, comme dire qu'il n'aime pas le mot "ancien" lorsqu'il parle de son temps chez Oasis.

