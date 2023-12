Ne pas être John Malkovich : un acteur prend la pose des personnages les plus célèbres de l'histoire

Le photographe a entrepris de recréer certains des clichés les plus emblématiques de l'histoire moderne, tels que la photo de John Lennon et Yoko Ono prise par Annie Leibovitz, le portrait de Che Guevara réalisé par Alberto Korda et l'image d'Albert Einstein tirant la langue prise par Arthur Sasse.

Miller a demandé à son ami et collaborateur de longue date John Malkovich de se joindre au projet. En deux sessions, en 2014 et 2017, ils ont pris plus de 60 photos dans lesquelles l'acteur hollywoodien posait sous les traits de divers personnages historiques, de Salvador Dalí à Abraham Lincoln.

La série sera exposée dans son intégralité, pour la première fois aux États-Unis, à la galerie Mac-Gryder de la Nouvelle-Orléans, dans le cadre de l'événement annuel Arts for Art's Sake de la ville.

John Malkovich pose comme les personnages les plus célèbres de l'histoire

Miller et Malkovich se sont rencontrés il y a plus de 20 ans, alors qu'ils travaillaient tous deux pour la célèbre compagnie théâtrale de Chicago, Steppenwolf. Ils se sont vite rendu compte qu'ils avaient des atomes crochus, a déclaré M. Miller lors d'un entretien téléphonique.

"John est devenu ma muse", explique-t-il. "C'était quelqu'un d'ouvert à tout. Il n'a jamais dit 'non' à une idée de portrait que j'avais eue - et nous avons probablement réalisé plus de 200 portraits ensemble.

L'idée de cette série est venue à Miller en 2013, alors qu'il se remettait d'un cancer. "J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir et j'ai commencé à penser à mes mentors, à tous ces merveilleux photographes qui m'ont précédé et auprès desquels j'ai pu apprendre", a-t-il déclaré.

"Alors que j'étais allongé dans mon lit, en convalescence, je pouvais pratiquement fermer les yeux et ces images me revenaient, parce qu'elles étaient tellement ancrées dans ma tête. C'est le genre de photos qui, lorsqu'on les voit accrochées dans un musée ou une galerie, font fléchir les genoux.

Miller a commencé à faire des recherches sur les clichés célèbres qu'il espérait reconstituer, en étudiant chaque détail des œuvres originales, y compris les vêtements, les accessoires et l'équipement utilisé. Lorsqu'il a cherché à savoir qui seraient les sujets, il a fait plusieurs fois le tour de la question avant d'opter pour Malkovich.

"J'ai vraiment examiné toutes les possibilités", se souvient-il. "J'ai commencé à me demander si je devais faire chaque plan avec un acteur différent. J'ai aussi pensé à d'autres acteurs, Willem Dafoe, Sean Penn - mais j'avais un tel répertoire avec John et j'étais tellement habitué à son génie que je savais qu'il serait à la hauteur".

Faire coïncider leurs emplois du temps respectifs n'a pas été facile : Miller est l'un des meilleurs photographes publicitaires au monde, et Malkovich n'est pas seulement une star de cinéma, mais aussi un acteur de théâtre prolifique. Pour tirer le meilleur parti du peu de temps qu'ils passaient ensemble, Miller alignait jusqu'à six prises de vue par jour, préparant méticuleusement le studio pour qu'une fois Malkovich arrivé, tout se déroule comme sur des roulettes.

"Ce qu'il ne faut pas faire dans un moment comme celui-là, lorsqu'un homme entre à fond dans son personnage, c'est commencer à s'occuper des lumières et des choses qui ne fonctionnent pas, alors il faut que tout soit vraiment bien planifié. Vous devez le traiter comme les stars : lorsque Marilyn arrive sur le plateau, vous savez que vous avez quelques minutes !

Et c'est ainsi qu'il est entré dans son personnage. Miller raconte qu'en regardant Malkovich entrer dans le studio, s'asseoir sur la chaise de maquillage et enfiler vêtements et prothèses, il a été témoin d'une transformation.

"Il est allé si loin qu'il a presque quitté son corps de John Malkovich pour en revêtir un autre. Il est devenu Marilyn Monroe. Il est devenu Winston Churchill. C'était un moment inoubliable", a déclaré le photographe. "Ensuite, la même transformation se produisait lorsqu'il sortait de ce personnage et redevenait John Malkovich. Il y avait une pause de cinq ou dix secondes entre les deux, qui était presque inquiétante".

Miller s'est lui aussi plongé dans son personnage en recréant minutieusement les conditions de lumière utilisées par les photographes originaux. "Je devenais le photographe qui le photographiait", se souvient-il. "Je devenais David Bailey, Albert Watson ou Annie Leibovitz. Nous n'étions donc plus Sandro et John... dès qu'il s'asseyait sur cette chaise, il devenait le personnage qu'il allait être sur mon plateau".

L'exposition coïncide avec le 20e anniversaire de "Being John Malkovich", un film dans lequel un marionnettiste découvre un portail dans la tête de John Malkovich, permettant à des étrangers d'habiter son corps. Mais, selon M. Miller, le film n'a jamais été une source d'inspiration pour la série de photos : "Je n'y ai jamais pensé. C'est l'un de mes films préférés, je l'adore, mais il ne m'a pas du tout influencé".

M. Miller affirme que les réactions qu'il a reçues de certains des photographes auxquels il a rendu hommage ont été entièrement positives. Quant à ceux qui sont décédés, il a un souhait : "J'espère qu'ils sont peut-être là-haut, qu'ils me regardent et qu'ils me disent : 'Merci, Sandro, tu as fait du bon travail'. Tu as fait du bon travail".

Malkovich, Malkovich, Malkovich : Homage to Photographic Masters est présentée à la Mac-Gryder Gallery de la Nouvelle-Orléans du 5 octobre 2019 au 1er janvier 2020.

Image du haut : John Malkovich dans le rôle de Meryl Streep, recréant le portrait d'Annie Leibovitz de 1981.

Source: edition.cnn.com