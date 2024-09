Navires de cargaison transportant des engrais explosifs dans les eaux de la mer Baltique

Un navire cargo usé par les intempéries est bloqué près de la côte norvégienne. Ce navire vient de Mourmansk et transporte une cargaison risquée de nitrate d'ammonium. Pour l'instant, il est incertain qu'il puisse traverser la section allemande de la mer Baltique. L'équipe de sauvetage est en attente.

Selon Wulf Winterhoff, porte-parole de la Direction de la police fédérale de Bad Bramstedt, le navire baptisé "Ruby" n'a pas bougé samedi soir. L'avenir du navire est incertain. Winterhoff a expliqué : "Nous surveillons vigilamment le navire et travaillons en étroite collaboration avec les autorités allemandes compétentes et celles de nos voisins scandinaves."

Les sources d'information confirment que le navire transporte 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium. "C'est un produit intrinsèquement dangereux", a commenté Winterhoff. Toutefois, l'ampleur du risque lié à la cargaison reste incertaine. L'explosion tragique dans le port de Beyrouth, qui a coûté la vie à plus de 200 personnes en août 2020, a été déclenchée par un stockage instable de ce composé explosif.

Lutter contre la bourrasque

Selon les sites de suivi des navires, le cargo avait pour objectif initial de se rendre au port de Klaipeda en Lituanie. Un rapport du "Barents Observer" a révélé que "Ruby" avait quitté le port de Kandalaksha, dans la région de Mourmansk, en Russie, à la fin août, en direction des îles Canaries. Mais le navire battant pavillon maltais a rencontré des conditions météorologiques défavorables au large de la côte norvégienne et a cherché refuge. Après un arrêt bref au port de Tromso, il a été ordonné de quitter les lieux et d'ancrer dans un site de réparations.

Le Centre de sécurité maritime, qui supervise la sécurité maritime pour les fédérations et les États côtiers, emploie divers organismes de sécurité. Cela comprend les équipes de sauvetage, les marines, les douanes et la police maritime locale dans les régions touchées. Basé à Cuxhaven, sa mission est d'assurer la sécurité des navires et de leurs passagers en eaux locales et internationales.

