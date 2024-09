- Navigation de méthodes non autorisées pour l'acquisition de billets de concert Oasis.

Le Premier ministre britannique, Sir Keir Starmer, a exprimé ses préoccupations concernant la polémique entourant les prix des billets pour la tournée de retour d'Oasis. L'insatisfaction généralisée est née de la méthode controversée de "tarification dynamique", qui a entraîné une augmentation spectaculaire des coûts des billets en raison de la forte demande. Starmer a plaidé en faveur d'un prix "à la portée des gens" et a promis de prendre le contrôle de la situation, laissant entendre des changements législatifs potentiels pour protéger les fans de tels problèmes.

Les ventes de billets du samedi pour la tournée de retour du groupe, prévue pour l'été prochain, ont commencé à l'aube, déclenchant un engouement parmi les fans. Cependant, à mesure que les prix des performances de Liam et Noel Gallagher et de leurs collègues augmentaient, de nombreux fans se sont retrouvés furieux et frustrés. Les demandes d'interdiction de la fameuse "tarification dynamique" pour les concerts ont encore augmenté.

"Un problème plus large" selon Sir Keir Starmer

Le Sun a rapporté que Starmer a identifié le problème comme étant spécifique à Oasis, déclarant qu'il y a "un certain nombre d'actions que nous pouvons et devons entreprendre" pour y remédier. Il considère cela comme un "problème global" affectant les ventes de billets pour divers événements, où les billets disparaissent en secondes ou en minutes de leur disponibilité, entraînant une augmentation des prix et rendant les billets excessivement chers pour de nombreuses personnes.

Si le problème persiste, les familles pourraient trouver l'assistance à des événements de plus en plus inaccessible.

La ministre de la Culture Lisa Nandy: "Mettre les fans en premier"

Lisa Nandy, la ministre de la Culture, a également annoncé le plan du gouvernement de réévaluer les politiques concernant la "tarification dynamique et la technologie de file d'attente" suite à sa condamnation des prix gonflés pour Oasis. "Nous sommes déterminés à placer les fans au cœur de la musique", a déclaré Nandy.

Sur le site Ticketmaster, les prix des billets standard pour la tournée de réunion d'Oasis ont plus que doublé, passant d'environ £150 à £350 (ou €180 à €420).

Des personnalités influentes touchées par les brusques augmentations de prix comprenaient Lucy Powell, la présidente de la Chambre des communes et députée de Manchester Central, qui aurait dépensé deux fois le prix initial pour un billet.

La tournée confirmée

Le 27 août, Oasis a mis fin aux spéculations sur une réunion en publiant "C'est en train de se produire, c'est vraiment en train de se produire" et en annonçant officiellement la tournée "OASIS LIVE '25". La tournée commence le 4 juillet au Principality Stadium de Cardiff.

Le groupe a été fondé en 1991 et, après des années de conflits entre Liam et Noel Gallagher, Oasis s'est dissous en 2009. Les spéculations sur une réunion d'Oasis ont circulé depuis.

