Navigation dans les achats de voitures en ligne et identification de méthodes de paiement sécurisées.

Le marché des voitures d'occasion en ligne connaît une croissance rapide, mais les risques potentiels augmentent également. Comment trouver votre voiture de rêve sans se faire arnaquer ?

Tout d'abord, ne versez jamais un acompte ou un dépôt à un vendeur privé lors de l'achat d'une voiture d'occasion en ligne. C'est la règle la plus importante à retenir lors de l'achat d'une voiture d'occasion en ligne, car cela pourrait vous faire perdre à la fois de l'argent et une voiture.

Les arnaques sont courantes sur le marché des voitures en ligne. Il est donc important d'évaluer soigneusement la situation avant de finaliser une transaction. L'initiative "Achat de Voitures en Ligne Sécurisé", qui comprend ADAC et les départements de prévention criminelle de la police, recommande cette pratique.

Si vous suspectez des annonces suspectes sur les plateformes de vente, signalez-les à l'opérateur de la plateforme. Vous pouvez également les signaler à votre département de police local pour protéger d'autres acheteurs potentiels. Les experts proposent également des conseils sur les méthodes de paiement sécurisées et des astuces pour éviter les arnaques.

Inspectez la Voiture d'Occasion Avant l'Achat

Si possible, inspectez le véhicule avant l'achat et planifiez un essai avec le vendeur. Il est recommandé de se rencontrer pendant les heures de jour et, si vous achetez à un vendeur privé, d'emmener un témoin.

Demandez au vendeur s'il connaît des défauts, car tous ne sont pas immédiatement apparents.

Voici quelques conseils d'inspection supplémentaires :

Vérifiez la lecture du compteur de kilomètres.

Inspectez la bande de roulement des pneus.

Demandez le livret d'entretien.

Demandez les documents du véhicule.

Si une inspection en personne n'est pas possible, assurez-vous de vous protéger. Certains sites de vente de voitures proposent des services spécialisés à cet effet et peuvent même offrir une période de retour de 14 jours.

Choisissez une Méthode de Paiement Sécurisée

Lors de l'achat d'une voiture en Allemagne, les virements bancaires ne peuvent pas être facilement annulés. Il est donc recommandé d'utiliser des méthodes de paiement sécurisées. Voici quelques options et points clés à considérer :

Ne remettez de l'argent en espèces qu'après avoir signé le contrat de vente, reçu les clés et obtenu les documents du véhicule. Pour minimiser le transport d'importantes sommes d'argent, rendez-vous près d'une agence bancaire.

Ou : Utilisez les virements SEPA instantanés proposés par de nombreuses banques. Avec cette option, vous pouvez transférer de l'argent au vendeur presque instantanément, généralement en utilisant uniquement votre téléphone mobile. Certaines banques peuvent facturer des frais pour cette fonctionnalité.

Une autre option disponible sur certains sites de vente est "PaySafe". Les acheteurs et les vendeurs s'inscrivent via la plateforme, et l'acheteur transfère le paiement dans un compte sécurisé. L'acheteur ne libère les fonds qu'après la finalisation de l'achat, permettant au vendeur de recevoir le transfert. Si l'acheteur décide de ne pas procéder à l'achat, il récupérera son argent.

Évitez ces Méthodes de Paiement :

PayPal exclut explicitement les véhicules motorisés. Par conséquent, ni les acheteurs ni les vendeurs ne bénéficient d'une protection dans de telles transactions.

Les transferts d'argent en espèces sans compte bancaire sont également risqués, comme le prévient l'initiative, car il n'y a pas d'option de remboursement en cas de fraude.

Il est essentiel d'être vigilant lors de l'utilisation de plates-formes en ligne pour l'achat de voitures d'occasion, en particulier en tenant compte de l'augmentation des escroqueries

